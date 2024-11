Bivša teniserka Ana Ivanović sa suprugom Bastijanom Švajnštajgerom i decom već nekoliko dana boravi u Beogradu, a sada je nekadašnji fudbaler pokazao kako uživa u našoj zemlji.

Naime, Bastijan je iskoristio sunčan dan da prošeta kraj reke, a dok je uslikao "selfi" iza njega su se nalazili brojni restorani na vodi.

Sportista nije skidao osmeh sa lica, a koliko mu je lepo u rodnom gradu supruge svedoči i opis: "Beograde, uvek je zadovoljstvo".

Ana: "Suprug me ne razume"

Inače, Ana i Bastijan imaju tri naslednika, a svaki slobodan trenutak koriste da budu zajedno.

- Mene suprug ne razume. Samo mi kaže da imam problem sa organizacijom. Meni je to mnogo smešno, jer sam ja jako organizovana, a ja njemu pokušavam da objasnim da nemam problem sa organizacijom. Ja samo imam previše stvari koje ne mogu da stanu u jedan dan, ali on to ne razume. On sve to pojednostavi. Ima vremena i da odmori i da popije kafu i nije mu jasno kako je ne mogu svoj dan isto tako da organizujem - rekla je ranije kroz osmeh Ana Ivanović za podkast “Alesto”.