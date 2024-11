Nenad Jezdić je otvoreno i bez ustezanja istakao da učesnici rijlitija nisu za javno prikazivanje.

- To je jedan sociološki eksperiment. Da vide koliko neko daleko može da ide i koliko nisko da padne. Ti ljudi nisu za javno prikazivanje na televiziji nego za ustanove tipa Laza Lazarević - rekao je on i dodao: Foto: V. Danilov

- Ne brinu me toliko oni koji to prave koliko oni koji to gledaju. Oni su problem najveći. Razumem da priglupa masa mora da ima zabavu, ali bolje da rade u polju nego to da gledaju. Nisam siguran dokle će to ići, ali sam siguran da ćemo uskoro gledati javne abortuse - rekao je Jezdić, prenosi "Trebinjelive.info".

