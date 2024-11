Proslavljena glumica Seka Sablić, kada poželi da se odmori i pobegne od gradske vreve, odmah odlazi na primorje, gde odavno ima kuću.

Foto: M.P./ATAImages

Naime, ona je vlasnica nekretnine u mestu Rose, pa je tamo meštani često viđaju u vreme toplih meseci, dok opušteno šeta ulicom i sređuje imanje. Obično je u kupaćem kostimu, ali se dobro štiti od sunca. Foto: N. Fifić

Fanstatičan pogled na more pruža se sa terase, a do samog centra Rose Seku deli stotinak stepenica. Brojni glumci upravo u Rosama imaju svoje kuće, a mesto je toliko izolovano od civilizacije da nema nijednu prodavnicu, već se meštani ovog mesta hranom snabdijevaju tako što im svakog dana u jutranjim časovima dolazi veliki kombi gde kupuju hleb i voće.

U Crnoj Gori letovala i sa unucima

Seka se sa porodicom i unucima najviše opušta na moru, a dolazi joj redovno i nekoliko prijatelja.

- Kako bi zabavila unuke, Seka im je na plaži pričala priče, što one postojeće, što one koje je sama izmislila. Mališani je uvek pomno prate i bez obzira na to što su mali, to ih je smirilo na neko vreme da ne trče. Seka je oduševljena što ovo leto provodi sa porodicom i bez obzira na godine svima ugađa - pričao nam je ranije izvor koji je komšija Sablićeve u Rosama, pa je dodao:

- Seka je omiljena među komšijama, a njeni rituali su svaki dan isti. Ona ujutru seda u auto i odlazi do obale, gde u kombiju, pošto nema prodavnice u blizini, kupi hleb i voće. Okupa se, presvuče u drugi kupaći i vrati u svoju kuću. Ona i kada se brčka sa sinom i unučićima sve vreme nosi šešir na glavi kako je ne bi udarila sunčanica.

Nikad nije volela preterano da se druži Foto: ATA images

Inače, glumica ne voli previše da priča o svom privatnom životu, pa je tako nedavno ispričala da voli da provodi vreme sama.

- Nemam previše vremena za druženje i sve sam nekako naučila da radim sama. Veoma sam malo imala prijatelja iz svog staleža. Nekad su se ta prijateljstva bez ikakvog razloga završavala i nestajala. Nemam bliskost sa kolegama, a nemam ni vremena za druženje.