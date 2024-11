Ser Dejvid DŽejson, legendarni Del Boj iz serije "Mućke", u poslednjoj ispovesti otvoreno je govorio o svojim strahovima i naporima sada kada ima 84 godine.

Ovaj 84-godišnji glumac najpoznatiji je po ulozi Dereka "Del Boja" Trotera u BBC-jevom sitkomu "Mućke", koji se prikazivao od 1981. do 1991. godine. Nakon emitovanja i 16 božićnih specijala, serija se na kraju završila 2003. godine. Foto: Profimedia

Ser Dejvid DŽejson je takođe igrao detektiva inspektora DŽek Frost u "A Touch of Frost", Granvila u "Open All Hours" i "Still Open All Hours", i Pop Larkina u "The Darling Buds of May". Pozajmio je glas u nekoliko crtanih filmova, uključujući "The Wind u Willows", "Danger Mouse" i "Count Duckula"

"Očajan sam"

Međutim, uprkos svom iskustvu, Ser Dejvid je priznao da mu ponestaje mogućnosti - i da taj problem pogađa i mnoge druge starije glumce.

Kako mu se bliži 85. rođendan, glumac namerava da nastavi da radi onoliko dugo koliko mu um i telo dozvoljavaju, ali ima problema da zapravo nađe neki posao.

- Očajnički pokušavam da ubedim producente i režisere da mi je ostalo još mnogo likova da igram. Stariji glumci imaju mnogo da ponude - rekla je zvezda "Mućki" u razgovoru za Radio "Times" i istakao da je otvoren za TV projekte.

Žali za jednim

Prošlog meseca je otkrio da uprkos svojim brojnim priznanjima još uvek žali za jednim glumačkim radom.

- Moje pravo razočaranje ili žaljenje bilo je to što sam oduvek želeo da budem glumac Narodnog pozorišta - rekao je on tokom intervjua za "BBC Breakfast".

- Uvek sam želeo da budem na sceni Narodnog pozorišta. To je bila samo ona romantična slika igranja u tim velikim produkcijama, sa tim velikim, divnim glumcima. To se nikada nije dogodilo, a sad sam previše star za to - rekao je legendarni Del Boj.

