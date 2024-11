Učesnik rijalitija "Elita", Uroš Stanić, rođak Jelene Galonić iz grupe "Zana", izneo je skandalozne tvrdnje o pevačici.

- Moja rođaka, tj. baka sa mamine strane je pevačica iz grupe "Zana", Jelena Galonić. U jako lošim smo odnosima. To je jedna žena koja je ljigava, ološ patološki, mama mi je rekla da to ne pričam - pričao je Uroš prošle godine. Foto: ATA images/A. Ahel

- Zašto je odvratna žena - pitala je voditeljka.

- Moja mama kada se razvela, ona je bukvalno molila da je zaposli, ona nije htela zato što je veliki ološ i odvratna žena... Nije htela da zaposli moju mamu. Ona je žena koja je jako zlobna, ceo život juri karijeru i cela familija je pljuje. Ona je kao mlada prekinula trudnoću, jurila je karijeru i frajere, ostala je trudna i prekinula je - izneo je Uroš strašne tvrdnje, a zatim se, podsetimo ovim povodom oglasila i Jelena, ali i njen partner Žika.

Foto: Z. Jovanović

- Žao mi je što su ga se roditelji odrekli, kako kažete, to zaista ne znam, nisam ni s jednom ni s drugom stranom u nekom stalnom kontaktu, vidimo se i čujemo jednom godišnje, kako kažu, na venčanjima i sahranama. Želim mu svu sreću, to je sve što imam da kažem - rekla je Jelena povodom Uroševih izjava.

- Nekad su razlike između dece bile i po 25 godina, to su vremena gde se rađalo više dece nego danas i gde su razlike između njih bile velike. Moja mama je rodila šestoro dece, moja baba osmoro, to je za ta vremena bilo normalno. Mene je majka rodila u 35, što je bilo čudno u to vreme, kao kasno, zato nisam samo baba, već i prababa, uopšte nije bitno da l' znam i poznajem tu decu ili ne. Moja majka je imala četiri sestre, to je ta razlika, moja tetka je mogla da meni bude baka. U inostranstvu svi kažu kao rođak, samo se kod nas to tera u detalje, kolena itd. Uroš je, u stvari, rod po maminoj liniji, ja sam njegovoj majci tetka, a razlika između nas je šest meseci, znači baba-tetka, kako se kod nas kaže, to tako ispada. Svima zvuči smešno, ali je u suštini normalno, ta moja jedna tetka je bila 1914. godište. Urošu bih mogla da budem i baka, mada ne bih ako je direktno srodstvo - objasnila je Galonićeva za Republiku. Foto: Z. Jovanović

Podsetimo, grupa Zana u žiži javnosti je više od četrdeset godina, a za to vreme promenili su četiri pevačice. Najduži staž ostvarila je Jelena Galonić, koja se grupi priključila još 1990. godine.

Za frontmena benda Zorana Žiku Živanovića udala se 2008. godine i njihov brak nikada nisu pratili skandali i trzavice. Ipak, sam početak nije delovao obećavajuće, pre svega zato što je u vreme kada su se upoznali Žika bio u braku sa prvom suprugom Verom, sa kojom ima ćerke Mariju i Tamaru.

