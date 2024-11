Rođen 2. maja 1943. u Banjoj Luci, Nadarević je detinjstvo proveo u različitim gradovima. Prvi razred osnovne škole završio je u Zagrebu, ostatak školovanja u Bosanskom Novom, a gimnaziju u Rijeci. Već kao dečak pokazivao je veliki talent za glumu - njegova prva uloga bila je Crvenkapica u školskoj priredbi, za koju je izabran zbog piskutavog glasa i duže kose.

Svoju profesionalnu karijeru započeo je u Zagrebačkom kazalištu mladih, a 1969. godine postao je član Drame HNK u Zagrebu. Tokom decenije predanog rada, ostvario je više od 150 pozorišnih uloga i više od 60 filmskih i televizijskih nastupa. Među njegovim najznačajnijim ulogama izdvajaju se Leone Glembaj u "Glembajevima", Zijah u "Otac na službenom putu", Izet Fazlinović u seriji "Lud, zbunjen, normalan", Pomet u "Dundu Maroju" i Cyrano de Bergerac u istoimenoj predstavi.

Mustafa se ženio tri puta. Iz prvog braka s Jasnom ima ćerku Nađu, istoričarku umetnosti. S drugom suprugom Snježanom dobio je sina Ašu, uspešnog sportistu, i ćerku Nanu, koja se bavi marketingom. NJegova treća supruga bila je Slavica Radović, kostimografkinja i scenografkinja, s kojom je proveo poslednjih 20 godina života do njene prerane smrti 2012. godine. Foto: D. Milovanović

Javnosti je manje poznato da je imao i slovenačko državljanstvo, a novinaru Večernjeg lista Miljenku Mitroviću tokom jednog druženja otkrio je i zbog čega se odlučio na taj potez.

– Zbog moje zadnje ljubavi, Slavice, odlučio sam da uzmem slovenačko državljanstvo, jer u smrti želim da budem blizu nje – rekao je Nadarević objasnivši kako mu je slovenačko državljanstvo potrebno jer su pepeo iz urne njegove supruge Slavice prosuli kod Kopra u more, a onda na stene stavili metalnu pločicu sa njenim imenom.

Foto: ATA images/Z. Milutinović

- Tako želim da skončam i ja, a obred je dozvoljen slovenačkim državljanima, pa sam, eto, i Slovenac – govorio je Nadarević.

Da će njegova posljednja želja biti ispoštovana, potvrdila je i Nadarevićeva druga supruga Snježana. – Naravno. Naša deca Nana i Aša čekaju da im dođe sestra iz Amerike pa da zajedno u Kopru prospu Mujkijev pepeo u more – istakla je Snježana. Foto: printskrin Jutjub/ Lud,zbunjen,normalan | ZVANICNI KANAL

Danas njegovo nasleđe živi kroz njegovu decu. Nana Nadarević uspešno se bavi PR-om, nedavno je postala majka i trenutno čeka još jedno dete, dok se Aša posvetio borilačkim veštinama i podučava brazilski džiu-džitsu. Nađa je izgradila karijeru u svetu umetnosti.

Glumac je jednom prilikom otkrio i kako su njegova deca dobila ime: – Budući da je moja najstarija ćerka Nađa moju mamu, a svoju baku, zvala nana, moja je druga ćerka dobila to ime. A pomalo neobično ime Aša dao sam sinu po jednom svom prijatelju iz Bosanskog Novog, veoma plemenitom dečaku. Kada sam nekako došao do njegova telefona i javio mu da sam sinu dao njegovo ime, nasmejao se i veselo mi uzvratio da me pozdravlja Plamenko, da je to njegovo pravo ime, a Aša je nadimak – ispričao je pokojni Mustafa. Foto: ATA images/Z. Milutinović

Tokom svoje bogate karijere, Nadarević je osvojio brojne prestižne nagrade. Bio je trostruki dobitnik Zlatnog lovorovog venca i Zlatne arene, dobitnik nagrade Vladimir Nazor, Grand Pri na filmskom festivalu u Moskvi, te je stekao status nacionalnog prvaka 2006. godine.

Mustafa Nadarević ostavio je neizbrisiv trag u hrvatskoj i regionalnoj kulturi. NJegov jedinstveni pristup glumi, sposobnost da svaki lik učini autentičnim i posebnim te predanost umetnosti učinili su ga jednim od najcenjenijih umetnika na ovim prostorima. Četiri godine posle njegova odlaska, njegova dela i dalje inspirišu nove generacije glumaca, piše Jutarnji list.

