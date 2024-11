I Sergej Trifunović i Nenad Jezdić su vrhunski glumci - jedan je iz Užica, drugi iz Valjeva. NJih dvojica se poznaju još iz studentskih kada su zajedno proživeli zanimljive trenutke i o tome imaju interesantnih anagdota. O jednoj takvoj, kada je došlo čak i do "tuče", pričao je svojevremeno Trifunović.

Tokom devedesetih, u periodu njihovog studiranja, vladale su teške godine i neimaština.

Nenad i Sergej nisu imali novca da plate karte za voz, pa su improvizovali svađu kako bi izbegli plaćanje. Glumački talenat im je pomogao da ubede konduktera i putnike da poveruju kako je stvarno izbila frka. Foto: ATA images/R. Z.

- Imali smo situaciju Nenad Jezdić i ja. On je iz Valjeva, ja iz Užica, on je godinu dana iza mene na Akademiji. Idemo kući, poslednji voz, nemamo para. Mi samo znamo da moramo kući. Gladni smo, to je 1992. godina. Ulazimo u voz i molimo Boga da prođe kondukter. Pun je voz seljaka, vuku robu. Ali ulazi kondukter, kaže: "Karte!" Jezdić i ja nemamo nikakav dogovor i sve je čista improvizacija. Kažem Jezdiću: "Daj karte čoveku!" On: "Kod tebe su", ja: "Je l' me za******?" "Kod tebe su." "Nisu, dao sam ti karte pred ulazak u voz." Ustasmo, kreće tuča: "Dao sam ti svoje pare, p...a ti materina!" LJudi skočiše da nas razdvajaju: "Momci, nemojte!" I ode kondukter - rekao je Sergej Trifunović svojevremeno, pa dodao: Foto: D. Milovanović

- Zapalimo pljuge on i ja i ćutimo. Seljaci stoje i ćute. Kad uđeš u voz, izbegavaš da kažeš šta studiraš stvarno. Odgovoriš da studiraš pravo ili ekonomiju i niko te dalje ništa ne pita. Ako kažeš da studiraš glumu, naj... si. Tako smo i Jezda i ja rekli da studiramo pravo. A ovi seljaci na to: "A jeste glumci, mamu vam vašu" - rekao je on tada.

(Nedeljnik)

