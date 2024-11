Glumac Sergej Trifunović gostovao je u emisiji svog kolege Andrije Miloševića, gde je govorio na različite teme.

On je između ostalog ispričao i kako je svojevremeno kraljica narodne muzike Lepa Lukić dobila njegovog oca, Tomislava Trifunovića i ostale igrače na pokeru. Foto: ATA images/A. Ahel

- Lepa Lukić je mom ćaletu odnela 2.000 maraka u Beču na pokeru pre tridesetak-četredeset godina - rekao je Sergej, a Andrija se šokirao:

- Ne zezaj!

Foto: ATA images/A. Ahel

- Rek'o mi ćale, on je ustao od stola i otišao, odrala ih je sve žive!

Inače, Lepa je ranije pričala svojoj strasti prema kockanju.

Foto: ATA images

- LJudi misle da ja spavam u kazinu, a 60 dana nisam izlazila za vreme korone. Kakva je to glupost da ne izlazim iz kazina, pa ne mogu da ne jedem i ne spavam - govorila je Lepa ranije i čak bi se i ljutila, ne zato što nije istina da daje pare na kocku, već zbog toga što smatra da u njen novčanik ne treba niko da zabada nos:

- Za moje pare mogu da budem gde god hoću. Nisam ukrala, šta se to koga tiče. Narod zna da ja volim da igram, nisam zaslužila da me napadaju. Umem ponekad da zaigram i ne krijem to, zna i vrabac, a narod me nije napustio ni ako se kockam.

(Republika)

BONUS VIDEO: