Pevačica Jelena Karleuša se ponovo dotakla skandala, kada je u javnost isplivala privatna prepiska njenog bivšeg supruga Duška Tošića sa hrvatskom pevačicom.

Jelena je sada otkrila nove detalje ove prepiske, koju joj je poslala lično Severina.

- Jedina moja komunikacija sa Severinom je bila kada mi je poslala, misleći da će mene to na nekakav način povrediti, one nesrećne i tužne poruke koje joj je Duško pisao. Ali, onako loše izeditovane, jer vidim da je brisala mnogo toga što je ona nesrećnica pisala i odgovarala. Mene te poruke nisu uznemirile, samo su mi pokazale o kakvoj osobi je reč - počela je Jelena. Foto: ATA images/ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

- Ona je mislila da će mene pogoditi to, što tada još uvek moj zakoniti muž, njoj piše poruke. Mislim, za početak, ona se dopisivala sa nekim za koga je znala da je oženjen čovek. Šta to govori o njoj? A mi svi znamo šta svi mislimo o njoj. NJoj samo mogu i da pišu sa jednom namerom, a to je verovatno neki brod, čamac, jahtica... Ne znam što se time uopšte pohvalila. Meni je to svakako išlo na ruku. Kad je reč o Dušku, to je samo jedan primer, kako jedan muškarac nije previše svestan šta radi, u momentu dok se njegova tada još uvek zakonita žena bori protiv nekoga ko napada srpski narod i državu, njegovu ženu, on to radi... Ima ljudi koji ne razmišljaju previše - zaključila je Jelena.

Foto: ATA images/G. R.

Podsetimo, Duško Tošić našao se u žiži interesovanja kada se na mrežama pojavila njegova prepiska sa Severinom. Tošić je u porukama izrazio želju da upozna bivšu ženu Kebinog sina, pozivajući je na kafu i šampanjac, a u jednom od njenih odgovora Hrvatica mu je stavila do znanja da nisu poznanici, niti prijatelji i da joj ne piše više. Nakon dopisivanja sa Tošićem, Severina je namerno sve poruke poslala Jeleni u nameri da joj napakosti.

(Republika)

