Anica Lazić uživa u ljubavi sa Lazarom Ristovskim s kojim su joj predviđali brzi kraj, snima i pravi planove kako bi joj 2025. godina bila još bolja.

Anica Lazić i Lazar Ristovski praznike dočekuju zajedno u domu koji su zajedno ukrasili.

- Jelku smo zajedno odabrali, okitili i dogovorili se gde će da nam stoji, a sada je i noću ostavljamo da svetli koliko smo je zavoleli. Volim da sve bude svedeno, u jednoj boji, neko će reći da je skromna ali baš tako volim - započela je ona za “Blic“ i istakla da je imala Lazarevu pomoć u kićenju jelke. Foto: ATA images/A. Ahel

- Nije da prepušta meni, ali sve ide na moju inicijativu. Međutim, kada krene dok ne završi posao ne staje.

Mlada glumica se prisetila kako je izgledao svaki doček nove godine u njenom domu dok je bila dete.

- Najstarija sam od četvoro dece i iz velike familije. Sećanja na taj period su mi buka, graja i puno poklona. U najlepšem sećanju mi je ostalo, ali ne zbog poklona već porodične topline. Što sam starija, odnosno mudrija, jer ne starim sve su mi manje važni materijalni pokloni već osećaj u srcu, da smo svi zdravi i toplina doma. Foto: ATA Images

Poklone danas prima od Ristovskog.

- Lazar je vrlo galantan i često mi govori da sam preskromna, ali on je džentlmen ne samo prema meni, nego generalno u životu. Meni je teško da izaberem poklon za njega jer on ne voli torbice, nakit... Sve što sam mu kupila, morala sam da ga teram da ide sa mnom u šoping, što on ne voli, ali uradi, kroz osmeh kaže Lazićeva koja je počela da živi sa Lazarom.

- Velika je to promena za mene, jer sam odrasla u velikoj porodici, a sada on i ja sami. To mi prija, ne kažem da mi je loše. Ispite sam spremala u buci i graji u pozitivnom smislu, a sada je tu mir koji mi prija, a u kom smo zajedno on i ja. Trebalo mi je vremena da se naviknem. Pored Lazara sam zavolela partnerski odnos i nikada ranije nisam bila luda za tim da se udam, nisam jurila muškarce, gledala sam sebe, svoj život i posao.

