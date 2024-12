Supruga Vlade Divca, Ana Divac (57) veoma je aktivna na društvenim mrežama, a sada je iznenadila svoje pratioce kada je objavila kadar iz kupatila.

Naime, Ana je odlučila da se opusti u svom domu, a fotografiju iz napunjene kade objavila je na svom Instagramu. Ona je slikala noge, a u opisu je kratko napisala: "Vreme za mene". Foto: Instagram printskrin/ana_divac

Ana uživa u putovanjima, a često sa pratiocima deli trenutke i sa luskznih putovanja na kojima se nezaboravno provodi.

Petru usvojili kada je imala šest meseci

Ana i Petra Divac su nedavno gostovale u jednoj emisiji na RTS, a tom prilikom je prikazana i prva fotografija koja je nastala kada je Petara stigla u njihov dom.

Foto: Instagram printskrin/ana_divac

- Sećam se jer je kod nas došla žena Amerikanka koja je usvojila dete iz Srbije, ta mala je imala 4-5 godina, a žena je imala i još jedno mlađe dete koje je dojila, pa me je Petra pitala da li sam ja nju dojila. Ja sam rekla tebe nisam, ona me je pitala jesi li Luku i Matiju, ja sam rekla jesam jer sam njih rodila, a tebe nisam. To je bio prvi put da sam to rekla, ona je tada imala 4-5 godina. Kasnije smo joj objašnjavali u odnosu na njena pitanja. Rasla je sa tom činjenicom i informacijom, a druga olakšavajuća okolnost je bila što su najbolji prijatelji Lukini i Matijini bili usvojeni, tako da je to njoj bilo najnormalnije - navela je Ana tada.

