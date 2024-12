Pevačica Tanja Savić nedavno je održala veliki solistički koncert u Areni,a sem Baneta Mojićevića, niko od kolega iz "Zvezda Granda" nije se pojavio.

Nemanja Nikolić takmičio se sa Tanjom u "Zvezdama Granda", a sada je otkrio zbog čega nije došao na njen nastup.

- Ne bih da pričam o tome, jedno je istina, a drugo realnost. Mi znamo... Jel' vi mislite da smo mi ludi da se ne pojavimo na nečijem koncert, a pogotovu ne kod naše Tanje? Jednostavno, nismo se složili kad smo trebali da se okupimo. Ona nije bila za to, mi smo to tako prihvatili i sad... Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Istakao je da svakako nije planirao da ide na koncert, jer je bio malo razočaran.

- Što se mene lično tiče, ja sam rekao i da me zove ne bih otišao, jer sam bio, nisam bio ljut nego sam nekako bio malo razočaran. Možda to nije bio ni pravi trenutak da se mi okupimo, ali ta godišnjica je bila... Zar vi mislite da ja ne bih voleo da se pojavim u Areni? Ja sam već pevao u Areni, ali bila bi mi velika čast da pevam sa bilo kim, ko go da me pozove, to je i za moje dobro da se pojavim u Areni - rekao je on i nastavio:

- Ali, jednostavno ja sam pre toga rekao da ne bih došao, i jednostavno kako da dođem posle toga, a rekao sam da ne bih došao. I zamislite da ste me videli u Areni, a ja sam pre toga sedam puta rekao da ne bih došao. Šta bi rekli, vidi ovaj ima obraz kao đon. Foto: ATA images/A. Ahel

Naveo je da mu je žao što narod "misli da su svi oni loši", a da se iza svega krije prava istina, koja javnosti nije poznata.

- Sad, narod ne zna istinu, narod ne zna zašto mi tamo nismo došli, nas šestoro. Onda mi ispadamo loši, ali jednostavno to je tako. Desilo se, meni je žao što se to tako deilo i meni je bila želja...

Jedini se iz prve generacije na bini pojavio Bane Mojićević, a na pitanje da li je Nemanja ljut na Baneta što se pojavio, on kaže:

- Ma jok, pa što bih bio ljut na Baneta, to je njegova stvar. On je mislio da treba da se pojavi, dečko se pojavio. Nemam ja razloga da se ljutim, nisam ja njegov otac.

O Tanjinom uspehu

Nemanja je prokomentarisao i navode da je ljubomoran na Tanjin uspeh.

- Pa ne znam, ja bih voleo. To je bio ozbiljan povod, tih 20 godina nije malo. Sad, čitao sam malo komentare naroda koji ne znaju pravu istinu, pišu svašta. Da smo ljubomorni? Pa zašto bih bio ljubomoran. Drago mi je od srca što je ona napunila Arenu, i znao sam da će je napuniti - izjavio je Nemanja za "Svetski radio".

