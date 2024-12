Par, koji pažljivo čuva privatnost, suočavao se sa izazovima poput svih drugih, a Tamara je otkrila kako su ih prevazišli.

- Savršenstvo u odnosima ne postoji, ali pronašli smo način da negujemo naš brak uprkos teškoćama - istakla je Tamara, prisetivši se trenutaka kada je roditeljstvo promenilo dinamiku njihove veze.

Tamara je različitost uloga u braku i odgovornostima koje imaju žene, objasnila ovako: - Mislim da žene, koliko god pričale sa drugaricama, mamama i sestrama koje su dobile decu pre njih, ne mogu da zamisle neravnopravnost između partnera u ustajanju noću - a zatim dodala: Foto: Petar Milošević

- Tada se kod nas žena javi potreba za zvocanjem. Ti bi da ćutiš, da ne prebacuješ, ali gledaš tu nejednakost i malo si ljut zbog toga, malo ti je žao sebe. Jedna moja drugarica svojevremeno je rekla: 'Ja ne znam kako mi sve njih ne ostavimo, kako im pređemo preko svega' - rekla je glumica.

Brak Tamare Dragičević i Petra Benčine doneo je glumici i dozu preopterećenosti, te se brzo vratila pozorištu kako bi povratila balans. Foto: ATA images

- To me činilo ispunjenom. Nisam htela da budem žrtva koja se žali, jer to nije dobro ni za decu, ni za partnera. Vraćala sam se zadovoljna i bez osećaja krivice - priznala je glumica.

LJubav ovog para krunisana je s troje dece, ćerkom Stašom i sinovima Borisom i Lazarom, koji su središte njihovog odnosa i zajednice.

