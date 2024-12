Postoji nekoliko pokazatelja na osnovu kojih to možete utvrditi: promena u boji i teksturi, kao i pojava izuzetno neprijatnog mirisa. Ukoliko je na površini tečnosti u buretu izbila skrama zelene, ili još gore, crne boje to može da bude prvi znak da je nešto nije u redu i da je u procesu fermentacije došlo do pojave gljivica. Glavni razlog tome je nepravilno skladištenje, ali i greška u koracima pripreme.

Odabir i priprema kupusa

Najbolje glavice za kiseljenje su one pljosnate koje imaju gusto zbijene listove. Pre nego što ih postavite u bure, vrlo je važno da svaku glavicu dobro operan vodom i solju. Takođe je izuzetno važno da bure bude kristalno čisto a, iako uglavnom svi pribegavaju plastičnom, najbolje bi bilo da koristite drveno.

Takođe, bure mora biti dobro zatvoreno da se ne bi gomilala prašina i da bi se sprečio ulazak insekata i mušica. Idealna temperatura za čuvanje je 10 stepeni.

Sorte kupusa koje se najbrže ukisele su one tankih listova, svetlozelene boje jer takve glavice imaju viši nivo prirodnog šećera što dovodi do brže fermentacije.

Ukoliko ste odabrali dobre glavice, posolili ih kako valja i ispratili sve prethodne korake - mala je verovatnoća da će doći do kvarenja.

(Kurir)

