Saša Popović nikad nije krio da je pesme pisao iz hobija, uporedo sa svojim primarnim zanimanjem.

Hrabrost da ih objavi dobio je od menadžera "Slatkog greh" Rake Đokića.

Tako je davne 1985. godine komponovao i aranžirao jednu od najlepših Breninih balada. Foto: ATA images

U pitanju je pesma "Nežna žena", a tekst za istu je napisala Radmila Mundrinić.

Opšte je poznato da je Saša promenio Breni život iz korena i iz Brčkog preselio je u sprsku prestonicu gde je kasnije sa "Slatkim grehom" punila hale i dvorane širom Jugoslavije. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Prvog susreta porodice Lepe Brene i nekadašnjeg frontmena "Slatkog greha" pevačica se i dan danas seća.

- U to vreme sam studirala već šest meseci, a onda je došao Saša da me pita da budem deo grupe. Kada ga je moj otac video, Sale je imao 45 kilograma sa krevetom i onu palačinku od kravate oko vrata i neko odelo je nosio. Tati to nije delovalo ozbiljno. Bilo mu je neozbiljno da radim u nekom takvom bendu, tako da nije verovao u to i jedva mi je dozvolio da odem i radim sa “Slatkim grehom”. To je bilo zato što mu Sale nije odavao neki ozbiljan utisak, a ja sam bila srećna što ga nije izbacio iz kuće, prisetila se svojevremeno Brena za domaće medije.

