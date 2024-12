Legendarni pevač Leo Martin, šlager izvođač iz 60-ih godina, publiku je "kupio" hitom "Odiseja", koja se i danas peva.

Ono što se manje zna da je pravo ime Lea Martina, Miloš Jović. Foto: Zoran Jovanović Mačak

- Od kada znam za sebe, idem stazom trnja. Nisam imao ni pravo detinjstvo, ni pravu mladost. Rođen sam u selu Rašice, pored Blaca, marta 1942. godine. Kada su mi bile dve godine, prešli smo u Beograd, na Slaviji smo imali kuću, zato kažem da sam dete sa Slavije. Kasnije smo se preselili u malu ulicu pored Beograđanke, gde su živeli moj otac i maćeha. Bio sam dobro, mirno, poslušno dete i dobar učenik, za razliku od mog mlađeg brata, koji je bio nemiran, i sestre, koja se još kasnije rodila i bila najgora. Na Slaviji, u Mitićevoj rupi, bio je smešten vojni otpad, a ja sam se na njemu osećao kao Viljem Osvajač - priznao je on. Foto: D. Dozet

- Zavlačili smo se po razbijenim tenkovima, prevrtali granate, bombe, zaostalu municiju, rašrafljene puške, to su bile naše igračke. Imali smo radio "kosmaj", bilo je to pravo bogatstvo. Slike iz detinjstva nosim u sećanju, jer nismo imali fotoaparat da se slikamo. U to vreme oskudice snabdevali smo se na "tačkice". Jednom me je otac poslao u "granap" da nešto kupim. U povratku sam krenuo da se klizam i slomio sam levu nogu, ali strašnije od toga bilo je to što sam izgubio tačkice. Tata me je na leđima odneo u bolnicu u Deligradsku ulicu, tada je bilo jedva dvoja kola hitne pomoći. Dobio sam ja i batine, ali tati su nadoknadili tačkice - govorio je Leo, a prenosi "Kurir".

