Pevačica Sanja Maletić porodila se pre nekoliko meseci u 52. godini i na svet je donela ćerku Vanju.

Ona se sa suprugom dugo borila za potomstvo, a sada je otkrila kako je reagovala kada je saznala da je u drugom stanju. Foto: ATA images/A. Ahel

Sanja ne krije da je cela trudnoća za nju bila jako emotivna i dodaje da je suprug bio uz nju i sve vreme joj je pružao podršku.

- Ridala sam i plakala, a onda se desio preokret. Muž je otišao da mi kupi pudlu, svu energiju i ljubav sam usredsredila ka njemu i postao je član naše porodice. Na njemu smo se uvežbali, svuda mora da ide sa nama. Poslednji put kad sam radila vantelesnu oplodnju, nisam htela da idem bez psa, svuda sam ga vukla sa sobom. Imamo hotel u Solunu koji je pet frendli, pa tu imam najviše slika na kojima se vidi kako se mazimo, a nisam ni znala tada da sam trudna. Prošao je sve sa mnom. Pas mi je pomogao psihički, u 52. godini ja sam mama – rekla je ona u emisiji „Premijera – Vikend specijal“, pa je dodala:

- Samo to saznanje da sam trudna je bilo neverovatno. Radoznala sam žena i nisam imala strpljenja da čekam dugo te testove. Odradim test, ima jedna crta, a to treba da kažem suprugu. On me odmah pita šta mi je, ja kažem nije mi ništa. Imala sam taj nemir i neku muku. Bacim pogled na test i kad nema ništa ja ga bacim u kantu. Posle kad se sve desilo, kad sam ostala u drugom stanju, plašila sam se svake sekunde da li će sve biti u redu.

