Hitom "Ja imam nekog, a ti si sam" Slavko Banjac i Vesna Zmijanac su harali muzičkim nebom 90-tih godina, a ova pesma mu je donela veliku popularnost.

Iako je poznat kao Slavko Banjac, on se tako ne zove, a još manje preziva. U ličnoj karti Slavku Banjcu piše Slavoljub Nedeljković.

Muzičku karijeru je počeo 1987. albumom "Jedini greh". Najveći uspeh doživeo je tokom 90-ih godina, nakon čega se povukao, da bi 2018, posle dvadeset tri godine diskografske pauze snimio novi album. Do sada je snimio sedam studijskih albuma. Foto: ATA images

Privatni život je krio daleko od očiju javnosti.

- Ne mogu da kažem da se kajem što se nisam oženio, imao sam ja ozbiljne ljubavi, ali sam ja jako povučen čovek. Ne volim da pričam o ženama, ljubavi, odbijam emisije zbog toga, a u podsvesti imam da bih neku možda povredio - rekao je Slavko pa je progovorio o svom sinu:

Foto: ATA images

- Mnogi ne znaju da ja imam sina.. Moj Gaga se rodio iz jedne interesantne ljubavne veze, a on je danas jedan dobar i čestiti čovek, vrlo uspešan, on je ponos za roditelje, ponosan sam na njega, a on je meni podario unuke. Te radosti su neopisive, a njegova supruga Aleksandra je isto što i Gaga, docenti na fakultetu, posvećeni porodici, mnogo ih poštujem zbog toga.

On je istakao da je njegov sin porodičan čovek, te je priznao da on nije bio toliko posvećen porodici zbog prirode posla. Foto: ATA images

- Trebalo je da budem mnogo bolji roditelj, moj sin se rodio u neko čudno vreme, ja nisam bio dovoljno zreo da budem roditelj. Moj sin je totalna suprostnost od mene, on je toliko predan svojoj deci. Ivana je ta koja je vodila računa o svemu, ona je brinula, dala sve od sebe da se moje odsustvo ne vidi - ispričao je pevač za "Pink".

