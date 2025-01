Proslavljena glumica Srna Lango gostovala je u 24. epizodi emisije "Bindž" kompanije Novosti u kojoj se dotakla nepoznatih detalja iz privatnog života, a govorila je i o detinjstvu, odrastanju, karijeri i glumi.

Poznato je da je Srna bila u braku sa glumcem Irfanom Mensurom sa kojim ima sina Pavla koji je takođe u glumačkim vodama. Međutim, par se rastao 2012. godine, a brak su okončali mirnim putem.

Srna Lango i Irfan Mensur su ostali u odličnim odnosima, a glumica je sada otkrila i na koji način ju je Irfan osvajao, kao i u kom trenutku je shvatila da je baš on čovek njenog života. Foto: M. Labudović

- Davnih dana, na jednoj turneji, ja sam bila suvozač, a osoba koja je bila pored mene i koja je vozila bio je moj budući suprug. On je šatro spontano puštao sve numere koje ja volim. Ja sam mislila da je to slučajno i rešila sam da je on zbog toga čovek mog života! Međutim, posle mi je priznao da je on sve te numere montirao između turneja i gradova u kojima smo bili, kreten... - započela je priču Srna pa dodala:

- On čuje šta ja slušam i onda kada dođe kući on nasnimi te numere, užasno slatko i dečački. Foto: M. Labudović

- Ja sam oduvek volela da slušam muziku uz koje se "seku vene", to su gragične numere, neprebol čista i tuga pregolema. U tim kolima, iza mene, sedela je i naša koleginica i u jednom trenutku rekla: "Srna molim te, ja vidim da se vi muvate. Od toga će nešto da bude i ja ne bih da vam kvarim tu estetiku muvanj, ali ako može neka neka vesela numera, ja ne mogu više!" - ispričala je glumica u emisiji "Bindž". Foto: V. Danilov

Ceo intervju sa Srnom Lango u kom je pored nepoznatih detalja iz privatnog života govorila i o detinjstvu, odrastanju, karijeri i glumi možete pogledati u videu ispod, kao i na našem Jutjub kanalu.

