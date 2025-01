Božićni post traje do Božića, odnosno 7. januara, a u prethodnom periodu teologa Aleksandra Đurđevića mnogi su pitali zašto se riba jede tokom posta, s obzirom da je i riba životinjskog porekla.

On je istraživao i dao odgovor vernicima na to pitanje.

- Zašto je riba čistija životinja od svinje? Tokom posta je zabranjeno jesti namirnice životinjskog porekla, ali je dozvoljeno jesti ribu, što zbunjuje mnoge vernike. Hajde da vidimo zašto je to tako. Zašto je riba posna ako i riba sadrži meso?Hrana koja se jede u toku posta je ista ona koju su u doba Rimljana vernici mogli sebi da priušte, a to su riba i povrće - naveo je on na svom Instagram profilu.

Dodao je da riba i morski plodovi nisu smatrani luksuznom hranom u biblijsko vreme, dok danas to jesu.

- Riba nije toplokrvna životinja i njeno meso podleže drugačijoj klasifikaciji nego meso sisara ili nekih ptica. Ovo razlikovanje ima korene u drevnoj crkvenoj praksi, gde je meso toplokrvne životinje predstavljalo luksuz i bilo simbol uživanja, dok je riba bila skromnija hrana. U pravoslavnom hrišćanstvu, pojam posna ne znači nužno da nešto ne sadrži meso u biološkom smislu, već se odnosi na tradiciju i duhovno značenje posta - objasnio je Đurđević. Foto: Profimedia

Riba je istorijski smatrana jednostavnijom i skromnijom hranom i bilo je lakše uloviti ribu nego čuvati stoku.

- Takođe, njen ulov nije bio luksuz kao uzgoj stoke, što je isto klasifikovalo kao posnu hranu. Riba ima poseban značaj u hrišćanstvu i ona je simbol prvih hrišćana - zaključio je.

