1. Drugi treba da me vole.

Posledice koje proizilaze iz ove misli: zanemarivanje sopstvene sreće u ime udovoljavanja drugima i gubitak sopstvenih smernica.

Ideja da drugi treba da te vole je lažna. LJudi ne mogu da vole sebe i da rade sa samoljubljem tokom celog života, ali želite da vas vole bezuslovno. Trebalo bi to prvo sami da shvate. Pokušajte da preispitate misao "drugi bi trebalo da me vole" i zamenite je alternativom koja je korisnija, racionalnija i održivija, na primer:

Sjajno je kada me ljudi vole i kada dobijam odobrenje od drugih, ali ja nisam novčanica od 100 dolara koja se svima sviđa, već osoba sa svojim vrlinama i slabostima. Ako me neko voli, to je super, ako ne, onda imam svoje čvrsto mišljenje o sebi. Foto: Shutterstock

2. LJudi će me poštovati ako uspem.

Nećete biti poštovani dok ne počnete da poštujete sebe. Potrošačka kultura nas tera da živimo u večnom nadmetanju ko ima najbolji auto, stan, muža ili druge atribute uspeha kako nam kažu.

Ali ljudi koji žive svoje živote u večnoj trci za uspehom na kraju pregore. A čak i ako pribegnu uspehu, to isto zadovoljstvo neće dobiti ni od sebe ni od onih oko sebe. Nikoga nije briga, svako je zauzet svojim životom.

Pomažuća misao: Ja sam samodovoljan i vredan, bez obzira na spoljašnje zamke uspeha. Krećem se svojim tempom i dajem najbolje što mogu u ovom trenutku.

3. Užasno je kada život ne ispadne onako kako biste želeli.

Sledeće posledice iz ove misli: depresija, apatija, depresija, ja sam bezvredan, ja sam gubitnik. Foto: Profimedia

Obično živimo u iluzijama u kojima smo odlučili da život treba da se odvija onako kako mi želimo. Ali život ima svoje planove i svako od nas ima svoje lekcije. Stoga, kada se naša očekivanja ne poklapaju sa stvarnošću, osuđeni smo na patnju.

Što je veći jaz u našim umovima između stvarnosti i naših očekivanja, to više patimo.

Pomažuća misao: da, mogu se desiti neuspesi u mom životu i stvari možda neće ispasti onako kako sam želeo, ovo je deo života. Ali trudim se i činim sve što je moguće da svoj život učinim onakvim kakvim želim.

4. Sve ispadne ne po mojoj volji; ja nemam kontrolu nad okolnostima.

Osećate se kao da su tačke 3 i 4 otišle u krajnost. Ovo je primer crno-belog razmišljanja.

Razmišljate u kategorijama, bilo na ovaj način ili nikako, ili ste slabe volje i dajete svu kontrolu nad životom, ili se previše trudite da izvršite pritisak na život i preuzmete kontrolu nad njim. Pokušajte da pronađete ravnotežu negde u sredini.

Ako verujete da nemate kontrolu nad svojim okolnostima, pašćete u previše pasivnu poziciju, što će rezultirati problemima sa samopoštovanjem.

Pomažuća misao: čak i ako nemam kontrolu nad okolnostima, uvek imam poslednju volju koju mi niko ne može oduzeti. Ovo je vaš stav prema svim okolnostima.

5. Treba mi neko na koga mogu da se oslonim.

Posledice ove misli: prilagoditi se drugim ljudima, zgaziti sebi grlo, ući u bilo kakvu vezu, ostati u vezi iz straha od napuštanja.

Pokušajte da formirate sopstvene oslonce pod nogama i oslonite se prvenstveno na sebe.

Kada naučite da se sami nosite sa svojim životom, možete iskoristiti opciju da se oslonite na drugog, ali tek nakon što shvatite sebe i naučite da budete sami.

U suprotnom, zaglavićete u sazavisnim odnosima, pokušavajući da popunite sopstvenu prazninu u svojoj duši drugima. Foto: Profimedia

Pomažuća misao: super je ako postoji ili postoji osoba u mom životu na koju mogu da se oslonim, ali ako nije tu, imam sebe, snaći ćemo se.

6. Važno je pronaći i doneti pravu odluku.

Posledice koje nastaju: anksioznost, preterani perfekcionizam, opsesija.

Vrlo često razmišljamo u crno-belim kategorijama, ispravno ili pogrešno, da uradimo ovo ili ono, i zaglavimo se u ovom intrapersonalnom sukobu jer uopšte ne donosimo nikakvu odluku.

Pokušajte da prihvatite činjenicu da je koncept ispravnog i pogrešnog veoma subjektivan. Ono što je ispravno za vas može biti pogrešno za mene, i obrnuto.

To je ono što je ispravno za vas, ta odluka je ispravna i ne morate da odgovarate za to ili da to nikome dokazujete.

Pomažuća misao: Ja sam živ čovek i mogu da pogrešim kada donosim odluke, ali ću se truditi da sve odvagam, slušam sebe i ne grešim.

7. Ne mogu da kontrolišem svoje emocije.

Posledice koje slede: bićete talac svojih emocionalnih stanja, talac svojih pritužbi, besa, razdražljivosti.

Svaka vaša emocija je pokrenuta nekim mislima o sebi, o ljudima, o svetu. Ne možete da se uvredite a da ni o čemu ne razmišljate, zar ne? Vašu ogorčenost pokreće neka automatska misao koju ne primećujete.

Upravo potragu za takvim mislima radim na ličnim konsultacijama i pomažem klijentima da ne budu taoci njihovih reakcija, već da postanu njihov gospodar.

Pomažuća misao: Mogu da radim na sebi, svojim emocijama i percepciji sveta, ovo je pod mojom kontrolom. Ne mogu da kontrolišem druge ljude, vreme, spoljašnji svet, ali mogu da kontrolišem svoje emocije. Ko ako ne ja?

