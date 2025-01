Proslavljeni srpski reditelj Milorad Milinković sahranjen je danas u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju, u Beogradu.

Porodica, brojne kolege, prijatelji i poštovaoci ispratili su na večni počinak prerano preminulog reditelja.

Tužnu povorku predvodila je Milinkovićeva ćerka, koja je nosila očevu fotografiju.

Od njega se govorom oprostio njegov prijatelj Vladan Caričić, filmski i TV scenograf i producent.

- Od Božića, kada nas je Debeli napustio i evo do konačno neumitnog čina da se oprostimo od njega, ostalo nam je mnogo vremena da se setimo sjajnih momenata koje smo proveli s njim. Tuga, sivilo i crnilo njemu nikada nisu bili bliski. Zato mi samo duhovite uspomene sa njim sada isplivavaju. Debeli je bio čovek koji se na svaki način radovao životu. Zato sam odlučio, pored svih ovih ispisanih reči ovih dana, da podelim nekoliko anegdota sa njegovih umetničkih početaka. On je do pozicije iza kamere, odakle se "dražesno dernja", stigao zaobilaznim putem. Stigao je preko astronomije i Venecije. Dakle, prvo se posvetio astronomiji, pa je shvatio da to nije za njega a onda je upisao Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu. Na jednom ispitu imali su zadatak da naprave mali, amaterski film i izveli su ih kod Venecije. Na Zemunskom keju, ne kod prave Venecije. U okolini su bili prolaznici, labudovi, brodovi u pozadini - jedna romantična i idilična situacija. Debeli se okrenuo oko sebe i izabrao jedan frižider sa sladoledom i, koristeći njegov rečnik, uradio "batice, šut u Novi Sad". Naravno da su ga odbili na akademiji, jer taj sladoled nije odgovarao estetici koja se od njega očekivala. U Novom Sadu je studirao, Novi Sad ga je divno prihvatio, a i on je Novi Sad potpuno skapirao. Kroz tu školu je stekao mnogo prijatelja koje smo kasnije podelili. Zadao nam je zadatak da svako odavde ode vedrog duha jer čovek je živ samo dok ga se drugi sećaju. Bio je dobar i topao. Neka je večna slava našem prijatelju - poručio je Milinkovićev prijatelj.

Podsetimo, Milorad Milinković preminuo je u 60. godini na Božić, u crkvi u Jabukovcu gde je pratio liturgiju.

Kako prenose domaći mediji, Milinković je preminuo od posledica snažnog srčanog udara. Prema rečima meštana, tog jutra je prisustvovao liturgiji u seoskoj crkvi i pristupio svetoj tajni pričešća. Međutim, neposredno po izlasku iz crkve, iznenada mu je pozlilo i srušio se u porti.

Nažalost, Hitna pomoć nije mogla da mu pomogne, te je mogla samo da konstatuje smrt.

Ko je bio Milorad Milinković? Pored svoje bogate karijere u svetu filma i televizije, Milinković je bio poznat i kao muzičar, kantautor, di-džej i sportski komentator. Milinković je rođen u Beogradu 1965. godine. Među njegovim najpoznatijim filmovima su "Mrtav ladan", "Potera za sreć(k)om" i "Čitulja za Eskobara". Režirao je prvi srpski film snimljen u 3D tehnologiji "Peti leptir". Milinković je takođe bivši pevač, kantautor, di-džej i fudbalski komentator. Bio je vokal i gitarista rok grupe Morbidi i Mnoći i kasnije član bendova Big s*ks i Zmajevi. Rođen je u Beogradu, gde je završio Matematičku gimnaziju 1983. Diplomirao je 1991. na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, odsek režija.

