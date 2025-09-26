Ангела Меркел за коју је познато да има велики страх од паса, присетила се тог "напетог" састанка са руским председником у својим објављеним мемоарима, оптужујући Путина да је довео љубимца да би "демонстрирао моћ и радовао се што јој је непријатно".
- Нисам знао да се плаши паса. Још једном јој преко медија поручујем: 'Ангела, опрости ми, нисам хтео да ти нанесем бол. Напротив, желео сам да створим повољну атмосферу за наш разговор - рекао је касније за медије Путин.
Одломак из мемоара Меркелове, у којима је описала инцидент, пренео је "Москов тајмс".
Бивша канцеларка Немачке сматра да је Путин намерно пустио пса, знајући за њен страх, јер је руска страна раније била упозорена на то.
- Ако икада, схватам да је то мало вероватно, дођете поново, ја то нећу учинити ни под којим околностима - истакао је Владимир Путин нешто касније.
Слике са њиховог састанка 2007. у руском граду Сочију приказују Путиновог црног лабрадор ретривера Конија како њушка около док је немачка лидерка седела преко пута, нервозно се смешећи.
Меркелова је о сусрету из 2007. у својим мемоарима навела да је "могла да закључи по Путиновом изразу лица да ужива у ситуацији". Познато је да Путин воли псе и да их је у више наврата примао од високих званичника.
Путин је Конија добио на поклон од Сергеја Шојгуа, који је касније постао његов министар одбране. Како је Меркел напоменула у интервјуу недељнику "Шпигел" уочи званичног представљања својих мемоара, она "никада није гајила илузије" о Путину.
- Увек је имао диктаторске склоности, често ме је нервирало то што је пун себе - рекла је бивша канцеларка.
Руски председник је 2016. године у интервјуу за "Билд" рекао да се већ извинио Меркеловој, али се ова епизода не помиње у канцеларкиним мемоарима, пренео је "Дојче Веле".
Лабрадор Кони је био присутан на разговору руског председника и Меркелове у резиденцији Бочаров Ручеј у Сочију 2007. године, преноси. Како је пренео специјални дописник Комерсанта Андреј Колесников, Меркелова је била веома узбуђена због присуства пса.
- Током разговора, Кони је неколико пута прилазио немачкој канцеларки. Ангела Меркел се укочила и као да је престала да слуша руског председника, који је коначно био приморан да ухвати пса за поводац и чак га удари - навео је Колесников.
Лабрадор Кони је умро 2014. године.
(Танјуг)