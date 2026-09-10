Жена стара 54 године у Атини породила се након што јој је у децембру пренет ембрион који је био замрзнут више од 22 године, саопштио је данас медицински тим.
Беба, тешка 3.490 грама, рођена је након што је ембрион, који је замрзнут методом криопрезервације 17. марта 2004. године, пренет 23. децембра 2025. године у једној приватној клиници у Атини, преноси "Катимерини".
Медицински тим је саопштио да је између криопрезервације ембриона и рођења прошло 22 године, пет месеци и 23 дана, што је, према њиховим наводима, најдужи забележени период чувања ембриона замрзавањем који је резултирао рођењем живе бебе, а који је објављен у медицинској литератури.
У раније објављеним случајевима радило се о ембрионима замрзнутим 18 година и три месеца у Јапану и 17 година у Израелу.
Тим је прикупио клиничке и лабораторијске податке и планира да случај пошаље на објављивање у међународном медицинском часопису.
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Жена, коју грчки медији идентификују као Кристину Рапти-Целепи, подвргла се трансферу ембриона 2004. године и након првог покушаја родила сина.
Њихов 21-годишњи син погинуо је у саобраћајној несрећи у октобру 2025. године.
Рапти-Целепи је након тога одлучила да искористи ембрионе који су остали замрзнути након њеног првобитног лечења неплодности.
Поступак је завршен пре него што је напунила 54 године, колико износи законска старосна граница за медицински потпомогнуту оплодњу у Грчкој.
Добила је неопходно одобрење Националне управе за медицински потпомогнуту оплодњу.
Њен гинеколог Константинос Пантос, генерални секретар Хеленског друштва за репродуктивну медицину, оценио је да ово рођење представља значајан клинички и научни догађај и истакао да медицински потпомогнута оплодња мора да успостави равнотежу између регулаторних захтева и безбедности пацијената, са једне стране, и хуманих аспеката, са друге стране.
Родитељи су рекли да њихова ћерка не може да замени њиховог сина, али да је у њихов дом вратила "наду и светлост".