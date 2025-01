Glumac i voditelj Dragan Marinković Maca pričao je o estradi, svom braku i životnim planovima. NJegova supruga Jovana je 20 godina mlađa, a da razlika u godinama ne mora da bude problem, govori činjenica da je prošlo devet leta od kada su "stali na ludi kamen".

Foto: ATA images/R. Z.

- Zadovoljan sam svojim bračnim životom iako nije idealan. Nedavno smo proslavili devetu godišnjicu. Imamo više tih godišnjica: crkvena, opštinska, upoznavanje, ali svaka je lepa na sebi svojstven način. Živimo uprkos svim tim izazovima, mojim nebivstvovanjem kod kuće, turnejama. Preživeli smo. Nas dvoje smo se odlučili na stari princip života. Danas svadba duže traje od braka, nas dvoje uspevamo da popravimo stvari koje nam pričinjavaju nezadovoljstvo. Romantika ne može da izađe iz mode. Sve je do kućnog vaspitanja. Kad si u nečijim molitvama to je mnogo bitnije nego da si na nečijem storiju na Instagramu. Ne postoji formula, definicija, to nije matematika, emocija, duša, kardio, to nema svoju formulu - ističe Maca u razgovoru za "Blic".

"Ja dav'o"

Glumčeva supruga je mlađa od njega 20 godina, a iako je Haris DŽinović prošao kao “bos po trnju”, Maca kaže da se ne brine da li će njegova izabranica naći drugog. Foto: ATA images/A. Ahel

- Da ne bude "Ja dav’o"? Ma kakva razlika u godinama? Meni je tek u decembru punih 14, ulazim u magareće godine. To su seljački folovi, nema to veze jedno sa drugim. Vi žene pre sazrevate od nas muškaraca, ozbiljniji ste igrači, muškarci nikad ne odrastu, samo se malo ugoje. Godine su nebitne, ili znaš ili ne znaš. Kad se završi, završi se, onda zbogom, sumnjam da je to zbog godina.

Kako je često odsutan od kuće zbog posla, Maca je prokomentarisao i da li se pribojava da ga žena ostavi. Foto: ATA images

- Pa neka nađe drugog, teško, posle mene je potop. Idem sa dragom, putujemo mi. Nekoliko puta sam je odveo da joj pokažem, ali ni ona kasnije nije htela. Prošle godine kad sam počeo sezonu, išao sam na Novi Zeland, Australiju, pretprošle godine sam iz Australije otišao za Kanadu, ja i džet leg se mimišli, nisam znao gde sam. Sa +12, na minus. Šta si video? Ništa. Kad želim da odem da vidim nešto, ja privatno otputujem na destinacije koje mi pričinjavaju zadovoljstvo. Mi uglavnom vidimo avion, hotelsku sobu, kebab, zgužvaš nešto usput. To nije zadovoljstvo, to je posao.

BONUS VIDEO: