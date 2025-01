Popularno takmičenje ima svoje fanove koje zanima šta će biti sa Zvezdama Granda.

Jelena Karleuša je često isticala da je bez nje ovaj muzički šou mrtav, dok Dragan Stojković Bosanac koji je član žirija ne dali to mišljenje.

- Bez svakog se može, pa i bez Jelene Karleuše, ne nedostaje u žiriju. Tito kad je umro, još je Jugoslavija trajala 10 godina. Niko nije bogom dan, Bog jeste nas dao, ali ne da bismo bili Bogovi, rekao je Bosanac i otkrio da je sa Jelenom u dobrim odnosima iako se nikada nisu družili. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Bosanac je popularan ali se ne trudi da se svojim komentarima u muzičkom takmičenju dodvori ljudima.

- Prija kada te voli narod, bolje da me voli narod nego da me da me šutiraju ili pljuju. Ja ne mislim kako narod misli, ja mislim kako čujem. Ja samo želim u komentarima da bude jasan, da objasnim i kandidatu i narodu. Uvek sam govorio argumentovano - rekao je Scandal Bosanac i priznao da ne zna da li ostati u žiriju i sledeće sezone

Ne znam za sledeću sezonu, sve je neizvesno, ništa se ne zna, možda sam i mator, možda dođe neki omladinac.



- Popović je postavio žiri, veži konja gde ti gazda kaže - zaključio je muzičar.

(Story)

