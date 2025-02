Nije retkost da se u ''Farmi'' krše određena pravila, a ovog puta Veliki šef oštro je reagovao i odlučio da kazni pojedine učesnike jer nisu poštovali osnovno pravilo na imanju.

Poznato je da se nasilje na Farmi ne toleriše, pa je tako ova kazna opomena farmerima kako bi izbegli svaki vid fizičkog kontakta.

Naime, obzirom da je došlo do sukoba između Pece Lazića i Kristijana Golubovića, Veliki šef je doneo odluku da Kristijan bude kažnjen tromesečnim honorarom.

Posle incidenta, Peca tvrdi da je povređen i da ima rane po telu.

- Pretukao si me, jesi. Mene će ove rane da prođu, ne boli me toliko, ali mislim da će tebe da boli moja gov*iva cipela koju sam ti zalepio preko čela - rekao je Peca za stolom, a Golubović je to doživeo kao provokaciju i opet je skočio na Lazića, ali su ih ovoga puta na vreme razdvojili.

