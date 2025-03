Majka Darka Lazića, Branka Lazić, pokrenula je sopstveni biznis i otvorila parfimeriju, a da je podrže su došli i sin i snajka.Tu je bio i Brankin partner Dragan Paunović.

O odnosu Darka sa majkom i njenim partnerom mnogo se spekulisalo u javnosti, a sada je folker pokazao da sve funkcioniše kako treba.

- Nisam ništa pomogao, samo sam dao energiju, ljudi uvek treba da rade nešto, samo da kaplje sa bilo koje strane i dobro je. Moji otac i majka su uvek bili uz mene, majka je našla svoju ljubav, ja je podržavam u svemu, najbitnije mi je da je ona srećna, uvek ću je podržati u svemu, ona me je rodila. Najviše mrzim ljude koje zalaze u tuđe živote, a svoje jadne živote nisu sredili, ne bih o sitnim dušama da pričam, sve na kraju izađe na videlo ' rekao je Darko, pa otkrio koji je sebi cilj zacrtao: FOTO: ATA A/A

- Hoću da smršam, dao sam sebi da to bude do 19. jula, jer mi se tada kum ženi, do tada moram da smršam 10 do 15 kilograma - rekao je Darko, pa nastavio:

- Okrenuo sam svoj život skroz. Umorio sam se da ljudi ispiraju usta mojim imenom, muka mi je od svega. Svi govore kako sam ja davao loš primer mladima, a sad ću da im pokažem da ću dati dobar primer i da čovek može da se promeni. Ja svima želim zdravlje i sreću i da nađu svoj put u životu. Meni je najdraže što sam se ja izvukao iz svih nevolja i da je sve kako treba - rekao je Darko, pa prokomentarisao to što su pojedine kolege podigle cenu svojih nastupa: Foto: ATA images

- Nemam pojma, ja nisam dizao svoju cenu nastupa, niti sam spuštao. Možda su pojedini poletili i bupnuli na zemlju. Čovek ne treba da bude alav, već da pliva u zlatnoj sredini - rekao je Darko Lazić.

Bivša supruga Darka Lazića, Ana Sević našla se u centru skandala kada je Aca Lukas u emisiji "Pretres" na Hajp televiziji izjavio da je sa njom imao aferu. Foto: ATA images/A. Ahel

- Ne bih da ulazim u to, to nije moje da se mešam, ne bih da komentarišem ništa oko toga. Iskreno ne zanima me, možda nije trebalo tako nešto da kaže, iskreno, nije u redu, Ana ima porodicu, ali to je njegova stvar, to je Aca Lukas.

(Blic)