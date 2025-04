Lidija Vukićević, sa knedlom u grlu, pričala je o najvećem bolu koji je doživela. Glumici je teško palo kada je ostala bez roditelja, a sada se prisetila poslednjeg susreta sa majkom.

Glumica je otkrila da su joj roditelji mnogo značili, kao i da ih čuva od zaborava. Foto: ATA images

- Počela sam da plačem, a sestra mi je rekla: "Nemoj da vas ona čuje". Ja sam joj odgovorila: "Ne mogu drugačije". Stegla sam je jako, rekla sam: "Došla sam, samo me pogledaj još jednom", i onda me je pogledala, koliko je mogla. Čekala je da me vidi, pa izdahnula. Evo, sad sam se rasplakala... - rekla je Lidija, pa dodala:

- Moji roditelji su zaslužili da pričam o njima. Oni su meni ceo moj život, u stvari, naravno, pored dece. Oni su meni sve - dodala je glumica za "Hajp", dok su joj suze lile niz lice.

