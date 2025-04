Ono što malo ko zna jeste da je Peja pre nego što je postao TV lice radio kao konobar. On je sada otkrio kako je uošpšte došao na ideju da se oproba u ovoj struci. Kako tvrdi sve je krenulo od ljubavi prema odelima i nošenju istih.

- Voleo sam ljude koji su nosili odela. Sreo sam jednom mog druga Gumenog, ja ga pitam šta radi, a on mi kaže da radi kao konobar. Onda sam rekao ‘Daj i ja da radim kao konobar’, tako sam i počeo – rekao je Peja i dodao:

- Bavio sam se ugostiteljstvom, tu gde sam ja radio počeo je Endži Mavrić harmonikaš, Beki Bekić je tu pevao, dolazio je i Zoran Kuzmanović Munja naš fotograf, on je bio redovan. Foto: ATA images

U tom restoranu nastupao je i Toma Zdravković, a voditelj se prisetio anegdote koju je doživeo sa legendarnim pevačem.

- Tako sam konobarisao, upoznao sam kasnije pokojnog Vojina Vojinovića i dalju priču svi znaju. To je bila prava kafana, žene, provodi. Tu su ljudi dolazili da se provode, gospodin Mile Piljak je držao taj restoran. Ja sam kompletno uživao radeći, nekako je ceo moj život vezan za ljude i muziku. Čini mi se da sam takav čovek da sve što bih uzeo da radim, to bih radio srcem. Nema veze da li treba da budem mehaničar, konobar ili voditelj, to sve radim srcem. Radio sam i kao konobar srcem, uživao sam u ženama, noćnom životu. Zamislite slušate Tomu Zravkovića koji je stvarno bio boemčina – ispričao je Peja, pa se prisetio anegdote za Tomom:

Foto: reprint TV Novosti

- Toma me je obožavao kao druga tu, ali nisam znao da je malo teži čovek. Jednom me je jedan dečko pitao da pitam Tomu da on otpeva jednu pesmu, ja sam rekao može. Prišao sam mu i rekao to, a on mi kaže ‘Da li si ti normalan, na šta ti ja ličim, da pustim neke indijance da pevaju’. Ja sam mu se izvinio, i razumeo sam Tomu, zamislite da je to bio neko ko nema blage veze sa pevanjem - rekao je Peja.

