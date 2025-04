Životna priča Ane Bekute prepuna je uspona i padova.

Poznato je da je sina Igora rodila kada je imala svega 17 godina i bila je primorana da ga da u dom.

- Posle strašnih unutrašnjih lomova, smestili smo Igora u dom. Veliki komad mog srca tada je otkinut i ta rana nikad neće zaceliti. Smatrali su me glupačom zato što "to" nisam na vreme u*ila. Ili sakrila i ostavila u nekoj udaljenoj bolnici. Svakog vikenda putovala sam da zagrlim Igora, koji bi mi se smešio u krevecu, nepogrešivo me prepoznajući - rekle je Ana. Foto: ATA images/A. Ahel

Rođenje sina uticalo je na Bekutinu odluku da se bavi muzikom.

Danas je vlasnica najvećih hitova na srpskoj narodnoj muzičkoj sceni kao što su "Kralj ponoći", "Treba vremena", "Zlatiborske zore"...

(Alo)

