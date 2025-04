Teški trenuci za Slovačku, kao i druge zemlje iz Evropske unije u okruženju. Slovačka je u utorak 8. aprila proglasila vanredno stanje nakon što je bolest slinavke i šapa potvrđena na tri farme.

Foto: Profimedia

Slučajevi su zabeleženi i u Mađarskoj, a u sklopu mera zaštite i sprečavanja daljeg širenja, Austrija je zatvorila nekoliko graničnih prelaza prema Slovačkoj.

Masovne likvidacije u Dolnom Štalu

Borba sa zarazom u Slovačkoj se nastavlja, a pojavljuju se i novi problemi. Poslednje u nizu, nadležni su juče naredubu za eutanaziju stoke u regionu naseljenog mesta Dolni Štal u okrugu Dunajska Streda.

To podrazumeva "hitnu supresivnu vakcinaciju i naknadnu depopulaciju stoke". Izrečena mera uključuje i zabranu kretanja i razmnožavanja životinja na predmetnoj farmi.

Foto: Profimedia

Kako je objašnjeno u Slovačkoj veterinarskoj službi, cilj je da se zaštiti zdravlje hiljada životinja u regionu i spreči širenje slinavke i šapa. Epidemiološka istraga na predmetnoj farmi pokazala je da je postojao čest kontakt sa farmom u kojoj je već potvrđena epidemija u opštini Jurova. Na osnovu ovih novih saznanja, ova farma je klasifikovana kao "farma koja je bila u kontaktu sa epidemijom u opštini Jurova", gde je rizik od mogućeg širenja virusa značajan i neposredan.

- Ukoliko bi došlo do novog izbijanja, bilo bi neophodno ponovo definisati zone ograničenja u radijusu do 10 kilometara. To bi značilo ne samo testiranje skoro više od 120.000 grla stoke, povećan rizik daljeg širenja zaraze, pooštravanje veterinarskih mera i značajna ograničenja stavljanja proizvoda u promet, već i da se ne preduzimaju mere koje su iznad svih neophodnih mera porekla sa farmi. Zona od 10 km mogla je doći do prodavnica samo pod uslovom da je podvrgnuta obaveznoj termičkoj obradi - saopšteno je iz ŠVPS-a. Foto: Profimedia

Veterinari su dodali da je procedura u skladu sa evropskom strategijom za suzbijanje slinavke i šapa i uveravaju javnost da se sve mere preduzimaju na osnovu stručne procene i u interesu zaštite zdravlja životinja i bezbednosti hrane.

Niču stočna groblja širom Slovačke

Slična akcija preduzeta je ranije na području grada LJevice u NJitranskom kraju. Ubijene životinje bacane su u jamu četiri kilometara udaljenu od grada, a leševi su posipani krečom. Kopanje jama je počelo 24. marta, a prve leševe su dopremili dan kasnije, a vojska je prilaze obezbeđivala postavljanjem barijera na priključnim putevima.

Istovetno stočno groblje pravljeno je i u oblasti Zahorije na teritorije slovačke prestonice Bratislave.

(pravda.sk, index.sme.sk)

