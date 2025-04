Zmija koja je viđena na reci Gradac u Valjevu iznenadila je sve, posebno jer je u pitanju jedna od najotrovnijih zmija u Srbiji i Evropi.

Kako se vidi na snimku koji je objavljen na društvenim mrežama, na steni, uz samu reku Gradac pomera se ogromna zmija. Ona se pomerala po toplom kamenu i zavlačila između grančica, kamuflirala se i bila potpuno neprepoznatljiva.

"Najveća otrovnica u Srbiji i Evropi"

Šta je tačno u pitanju za "Blic" je otkrio poznavalac i hvatač zmija Vladica Stanković.

- U pitanju je poskok, i nije neuobičajeno da ga ima u tom kraju. Takav teren im odgovara, i to podneblje im pogoduje. To nije ništa novo. Važno je da ljudi budu oprezni jer je to otrovna zmija, najveća otrovnica u Srbiji i u Evropi - rekao je on.

Kako je dodao, pojedini poskoci mogu da narastu u dužinu, više od pola metra, čak 80 centimetara.

3 stvari po kojima se prepoznaje poskok

Vladica je ranije posavetovao sve koji borave u prirodi da obrate pažnju malo više.

- Više nisu usporene kao što su bile u prethodnom periodu, a tek neće biti sa dolaskom viših temperatura, pa će zmije postati naša svakodnevica. Neće ih oterati ni najavljena kiša, jer temperature neće biti drastično niske - kaže Vladica i podseća da u Srbiji ima 10 vrsta zmija:

- Posebno treba obratiti pažnju na otrovnice. Poskok je jedna od prepoznatljivih otrovnih zmija u Srbiji. Prepoznaje se po romboidima, rogu na glavi, i po tome što narastu od 70 do 80 centimetara.

Razlika u izgledu ujeda otrovnice i neotrovne

On je za "Blic" ranije izjavio da kod lekara treba otići bez obzira na to da li je došlo do ujeda neotrovne ili otrovne zmije, a o čijem ujedu se radi može se prepoznati, upravo, po izgledu ujeda.

- Otrovne zmije na mestu ujeda ostavljaju dva uboda, dve rupe, koje su lako prepoznatljive. Ujed neotrovne zmije izgleda kao da vas je neko ogrebao, kao noktom kada se ogrebete. Kod lekara treba otići i ako vas neotrovna ujede jer, ona može da napravi bakteriološki problem kao krpelj. Može da se hrani nekim glodarom koji je zarazan, pa da dođe do infekcije. Dakle, bez obzira na to što se ne radi o otrovnici, opet može da nas zarazi. Retko se dešava, ali dolazi i do takvih problema - objašnjava Vladica.

Podsetimo, Vladica je i ranije hvatao zmije golim rukama, a prepoznatljiv je po tome što ih pronalazi na mestima na kojim ih najmanje očekujemo.