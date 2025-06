NJene kolumne, koje redovno objavljuje na svom blogu, ne prestaju da izazivaju snažne reakcije publike. Najnoviji tekst, u kojem se osvrće na promene u međuljudskim odnosima posle dijagnoze bolesti, izazvao je posebnu buru komentara i raznih tumačenja. Rudan nije ostala dužna: brzo je uzvratila onima koji su, po njenom mišljenju, pogrešno protumačili njene reči.

- Pisac piše o temi koja ga čačka ali ne znači da piše o sebi. Tekst koji sam napisala juče je o ljudima koji se bore s rakom napušteni od svih. To nije priča o meni. Čitav život pišem u ‘ich‘ formi i zaista me nervira kako se svaki moj redak doživljava kao prenos uživo mog života - poručila je autorka u svojoj najnovijoj kolumni naslovljenoj "Zašto me ne kužite?"

Poznata po svom britkom jeziku i nekonvencionalnoj iskrenosti, Rudan se osvrnula i na čitaoce koji, kako kaže, u njenim tekstovima pogrešno traže sentimentalnost. Foto: Antonio Ahel/ATA images, Profimedia

- Dragi ili drage moje, meni za ljubav, imajte odmak. Čitam komentare i šizim. Ne žalite me, nisam oblivena suzama što napuštam ovo s*anje od sveta. Ja sam ženska kojoj je pisanje strast, lupa tekst u mobitel u pauzi dok čita ‘Sovin huk‘ Patriše Hajsmit".

A zatim, u svom stilu, dodaje:

- Oko mene je večna buka, mobilni zvoni ali ja se ne javljam, ni poruke prijatelja me ne zanimaju jer mi se ne dopisuje. Nikad nisam bila luda za gužvom i ljudima. Jesam li ovim tekstom opet us*ala? Verovatno. Ako hoćete pravu istinu o meni, reći ću vam je. Volim igru, zaje*anciju, je*eš otvaranje duše i je*eš istinu. Uživajte drage moje i dragi moji koji mislite da znate ko sam. Ja to ne znam. Ma znam, neki od vas će napisati, dosadna si, prestani s*ati na istu temu, kad ćeš krepati? Nadam se posle vas, gospodo. Moji doktori su fantastični - zaključila je Rudan.

BONUS VIDEO: