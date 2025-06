Rok legenda Milić Vukašinović prolazi kroz najteži period u životu. Posle amputacije noge, suočava se s teškim oporavkom i finansijskim izazovima, ali ono što ga je najviše pogodilo jeste to što ga niko od kolega, s kojima je godinama delio binu, nije pozvao da pita kako je.

Na samom početku intervjua, roker je otkrio kako teče oporavak.

- Ova proteza je onaj prvi primerak koji oni daju, probni, što se kaže. To je samo da naučim da hodam, a ona prava proteza je nešto drugo. Pošto to ide preko zdravstvenog, čekaću nekih šest meseci - rekao je Milić Vukašinović. Foto: V. Danilov

Kako je i sam istakao, niko od kolega mu nije finansijski pomogao, ali je Sokoj bio tu za njega.

- Sokoj mi je dosta pomogao. Bio sam četiri meseca u bolnici, koju sam morao da plaćam 20.000 dinara na svakih deset dana, a to je mnogo para.

Milić Vukašinović je priznao da mu muzika, a posebno njegova gitara, jako nedostaje, ali dok ne dobije bolju protezu, neće moći da zasvira svoj omiljeni instrument.

- Dok ne stigne prava proteza, teško ću stajati s gitarom, jer je ova gitara teška sama po sebi. Problem je i moj kašalj. On jeste miran, ali kada se zakašljem, to zvuči stravično. Možda neću kašljati kada budem pevao, ali imam problem i s glasnim žicama - stalno sam promukao. Moram da pitam doktora da li to može da se sredi, jer su mi i glasne žice otišle od pušenja - rekao je roker. Foto: ATA images/M. M.

Dotakao se i svojih primanja, pa je otkrio od čega on i supruga žive.

- Ja nemam penziju, primanja su mi samo od autorskih prava. Ovde u Srbiji isplata se vrši jednom godišnje, za prethodnu godinu, pa se pred Novu godinu uzme i neka akontacija. U Bosni i Hercegovini imam jednu agenciju i oni mi isplaćuju na pola godine - rekao je on, pa dodao:

- Ko ima velike troškove, mora da doda malo, ali realno ko živi skromnije, može da se živi. Otprilike godišnje, kada se sve zajedno skupi, bude oko 12.000 evra za celu godinu. Nadam se da ću, kada se oporavim i budem mogao da stojim, početi s nastupima, pa i da zarađujem.

Grupa "Bijelo Dugme" najavila je veliku turneju, a Milić je otkrio da li ga je neko od članova pozvao i ponudio mu pomoć, s obzirom na to da je godinama bio deo njihovog sastava. Na ovo pitanje je odgovorila rokerova supruga Suzana.

- Niko iz grupe se nije udostojio ni da pozove, da pita samo kako je. Očekivala sam da će bar Bregović pozvati, kao čovek, ipak su oni dugo godina nastupali zajedno. Ali ništa! Sada se pokazalo ko nam je pravi prijatelj, a ko se folirao. Dosta nam se krug prijatelja pročistio i zahvalna sam Bogu na tome - rekla je Suzana.

(Informer/Kurir)

