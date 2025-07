Sinoć je održano veliko finale muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", a pobedu je odneo Nikola Stanišić.

Naime, Nikola Stanišić rođen je 18. februara 2000. godine, ima 25 godina i dolazi iz Skoplja.

Završio je gimnaziju, a slobodno vreme najradije provodi igrajući fudbal sa prijateljima. Po zanimanju je pevač i a ima i svoj bend s kojim nastupa širom Evrope, svojim glasom i energijom uspeva da osvoji publiku na različitim scenama.

Međutim, njegov osmeh nije razoružavao samo publiku "Zvezda Granda", već i muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno", čiji je Nikola bio deo nekoliko puta. Razlog tome bio je Nikolin otac Srđan Zdravković, koji se takmičio u šou veterana.

- On se prvi prijavio što ja nisam ni znao. Onda sam se ja prijavio, i kada sam rekao da idem na snimanje rekao mi je da ide i on i tada sam saznao gde uopšte učestvuje - otkrio je jednom prilikom Stanišić.

Sa tatom je u drugom krugu ovog šoa delio scenu, kada takmičari u revijalnom delu pevaju sa nekim članom svoje porodice, a kada je nastala prava konfuzija zbog njihovih različitih prezimena. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Moje prezime je Stanišić, i njegovo je bilo dok se nije preselio u Nemačku. Kada je otišao tamo, hteo je srpska dokumenta jer je Srbin. I ja sam od pre nedelju dana i zvanično Srbin, uzeo sam državljanstvo, ali nisam promenio prezime. I dalje stoji i zauvek će stajati Stanišić. Tako da je tata krivac za tu misteriju - objasnio je Nikola.

Malo ko je zapravo znao da je Nikola poreklom Srbin, koji je igrom slučaja rođen i odrastao u Makedoniji.

- Radio sam godinama po Švajcarskoj, Turskoj, a sada živim i radim u Nemačkoj, dok su moji u Makedoniji. Mogu samo da zahvalim Bogu na pevačkom talentu koji mi je dao, jer sam zahvaljujući tome uspevao da prehranim porodicu - rekao je Srđan u intervjuu za "Grand".

Pevačica Ceca Ražnatoivić, inače Nikolin mentor, otkrila je nepoznate detalje o pobedniku.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Imao je tragediju u porodici. Ja sam bila ta koja ga je bukvalno ubedila da se vrati, jer on ničim ne može da promeni situaciju, to je nešto što je potreslo čitav Balkan, ali da može svojom pesmom da dotakne sva srca, jer on to zaslužuje svojim talentom. Mnogo sam srećna, ovo je prelepo veče, Nikola to zaslužuje kao mladi čovek i nije skretao pažnju na sebe, a bio je sve vreme čašćavan šesticama. Bili smo dobar tandem. Sve što si postigao si zaslužio. Hvala Makedoniji koja je glasala i čitavom regionu, rekla je Ceca.

Šta dobija pobednik "Zvezda Granda"?

- Grand produkcija pobedniku dodeljuje pored statue i novo priznanje Aleksandar Saša Popović kao znak sećanja na osnivača Grand produkcije i takmičenje "Zvezde Granda". Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Pobednik dobija i pesmu sa kompletnim marketingom, a produkcija će ove godine nagraditi još nekoliko finalista snimanjem njihovih prvih pesama - rekli su voditelji Milan Mitrović i Ana Sević.

(Blic/Grand)

