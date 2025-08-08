Poreklom Nemac, obrazovanjem Švajcarac, srcem Srbin. To je bio dr Rudolf Arčibald Rajs (1876–1929), poznati stručnjak za kriminalistiku i profesor Univerziteta u Lozani, koji je naša stradanja u Prvom svetskom ratu pokazao svetu.

Po sopstvenoj želji sahranjen je na Topčiderskom groblju, pored mezimice Nade, deteta svog najboljeg prijatelja Alfreda Favre, dok mu je srce pohranjeno na Kajmakčalanu.

Iza njega je ostao i čuveni politički testament namenjen srpskom rodu „Čujte Srbi!” kojim je pokušao da nas sačuva od svih naših mana i slabosti. Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo Nada, pokraj koje je sahranjen dr Arčibald Rajs

Doktor Arčibald Rajs došao je Srbiju 1914. godine posle austrougarskih zverstava u Mačvi i Prnjavoru na poziv ministra unutrašnjih dela Stojana Protića. S njim je, kao fotograf, došao i njegov prijatelj Alfred Favra.

Oni su snimili zločine bugarske i austrougarske vojske i sa našim ratnicima boravili na Krfu, Solunskom frontu i Kajmakčalanu.

Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo Dr Rajs sa srpskim vojnicima

Ta svedočenja objavljena su u novinama „Gazet d’Lozan” što je doprinelo da se vidi istina o srpskom stradanju. Kada se rat završio, Favra i Rajs nisu želeli da odu odavde. Rajs nije hteo da se ženi jer je život posvetio profesiji, a Alfred je odlučio da sebi nađe suprugu.

Otišao je u Švajcarsku i oženio Francuskinju Lujzu. Svi zajedno živeli su u vili „Dobro polje” na Senjaku. Alfred i Lujza imali su četvoro dece – Nadu, Ivana, Nikolu i Dimitrija – Serža.

Nada je umrla sa svega šest godina, 1927. godine. Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo dr Arčibald Rajs

Rajs je bio nezadovoljan onim što se posle rata u državi radilo, posebno Pašićevom politikom, pa je napustio sve poslove i ostao samo da honorarno radi u Narodnoj banci kao veštak za falsifikovane novčanice.

Veliki poštovalac Srba stradao je nažalost od srpske komšijske psovke i bahatosti. Bivši ministar Milan Kapetanović, Pašićev saradnik i ratni profiter, počeo je da gradi kuću u blizini Rajsove. Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo Dr Rajs prima sablju u znak zahvalnosti za sve učinjeno za srpski narod

Kapetanović je terao neku građu zemljanim putem ka „Dobrom polju”, a Rajs je pokušao da špeditere usmeri ka obližnjem kaldrmisanom putu. Kapetanović, koji je ovo radio da bi izbegao da plati trošarinu, izvređao je Rajsa i dobacio mu da je „niko i ništa u Srbiji”. Posle tih reči Rajs se srušio.

Poslužitelj Jova i Lujza uneli su ga u kuću, ali je on ubrzo umro. Bilo je to 8. avgusta 1929. Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo Sahrana Arčibalda Rajsa

U znak zahvalnosti ratnom drugu i prijatelju, Udruženje rezervnih oficira i ratnika podiglo mu je spomenik. Otkriven je 9. avgusta 1931. godine. Na spomeniku na srpskom i francuskom jeziku piše: „1914–1918. Svome ratnom drugu prijatelju Srba iz najtežih dana. Vojniku pravde, istine i prava, Švajcarcu, profesoru, dr Rajsu.” Skulptura za spomenik Arčibalda Rajsa delo je vajara Marka Brežanina, istaknutog portretiste, čiji je ovo jedini javni spomenik u Beogradu.

Inače, Rudolf Arčibald Rajs bio je švajcarski forenzičar, publicista, doktor hemije i profesor na Univerzitetu u Lozani. Rođen je 8. jula 1875. godine kao osmo dete, od ukupno deset, u porodici nemačkog porekla, oca Ferdinanda Rajsa, zemljoposednika i Pauline Zabine Ane Gabrijele, u mestu Hehcberg (danas deo Hauzaha), u južnonemačkoj pokrajini Baden. Posle završenog osnovnog i srednjeg obrazovanja u Nemačkoj, otišao je zbog lošeg zdravstvenog stanja na studije u Švajcarsku.

Istakao se kao kriminolog u istraživanju zločina nad srpskim stanovništvom tokom Prvog svetskog rata. Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo

Po pozivu srpske vlade, dr Rajs je 1914. godine došao u Srbiju da istražuje zločine austrougarske, nemačke i bugarske vojske nad civilnim stanovništvom. Napisao je brojne knjige i radove na ovu temu. Sahranjen je na Topčiderskom groblju u Beogradu, dok mu je srce preneto u urni na Kajmakčalan, gde počiva zajedno sa ratnicima poginulim na Solunskom frontu.

