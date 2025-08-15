Brendon Li, sin legendarne borilačke ikone Brusa Lija, bio je na pragu velike glumačke karijere kada je njegov život tragično prekinut u martu 1993. godine.

Iako je do tog trenutka imao zapažene uloge u filmovima poput "Obračuna u Malom Tokiju“, upravo je uloga u filmu "Vrana“ trebalo da bude njegova velika prekretnica – projekat po kom bi bio upamćen kao glumac sopstvenog identiteta, a ne samo kao sin slavnog oca.

Snimanje „Vrane“ i niz nesreća

Radnja filma „Vrana“, zasnovana na stripu DŽejmsa O'Bara, prati priču ubijenog muzičara koji se vraća iz mrtvih kako bi se osvetio bandi koja je ubila njega i njegovu devojku. Ipak, od prvih dana snimanja, set filma bio je pogođen nizom bizarnih i tragičnih incidenata.

Jedan stolar zadobio je teške opekotine kada je dizalica udarila u dalekovod. U drugom incidentu, nezadovoljni član produkcije automobilom je uleteo u prostor gde je snimanje bilo u toku. Da stvar bude gora, snažna oluja koja je 13. marta pogodila Severnu Karolinu, ozbiljno je oštetila spoljne delove seta. Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo Brus i Brendon Li

Iscrpljenost i upozorenja

Prema rečima Brendonovog menadžera, Žana Mekormaka, pripreme za ulogu bile su izuzetno naporne. Brendon je, kako je naveo, izgubio oko 20 kilograma. "Mogao sam da ga podignem jednom rukom. Bio je potpuno mršav, bez trunke masnoće“, izjavio je Mekormak, koji je čak kontaktirao produkciju upozoravajući na neljudske uslove snimanja i simbolično poručio da "ubijaju Brendona“.

Kobni metak na setu

Pred sam kraj produkcije, Brendon Li je snimao scene smrti svog lika. Tokom jedne od tih scena, pogođen je pravim metkom iz pištolja koji je, po propisima, trebalo da bude ili prazan ili napunjen lažnim mecima. Hitno je prebačen u bolnicu, gde su lekari pokušali da zaustave krvarenje i saniraju tešku povredu stomaka. Uprkos šestočasovnoj operaciji, naažalost je preminuo 31. marta 1993. godine u 29. godini.

Brendon je imao zakazano venčanje sa svojom verenicom za 17. april u Meksiku. Umesto svadbe, sahranjen je 3. aprila u Sijetlu, pored svog oca Brusa Lija. Preminuo je tačno 20 godina nakon njega, zbog čega su priče o porodičnom prokletstvu dobile na zamahu. Foto: Profimedia

Prokletstvo Lijevih

Tragedija je izazvala brojne spekulacije. Javnost se pitala kako je došlo do toga da se pravi metak nađe u oružju na filmskom setu. Službena istraga zaključila je da je u pitanju bio nesrećan slučaj i posledica nepravilne provere oružja. Neki su čak spominjali "prokletstvo Lijevih“, podsećajući na misteriozne okolnosti smrti Brusa Lija.

Čuveni glumac, reditelj i majstor borilačkih veština Brus Li umro je veoma mlad 1973. godine, u 32. godini života, a njegova smrt šokirala je čitavu planetu. Sve što se dogodilo tog 20. juna, njegovog poslednjeg dana života, skrivano je od javnosti punih 30 godina, a razloga za to je bilo mnogo. Foto: Profimedia

Te večeri, 20. jula 1973. godine, Brus Li se požalio na jaku glavobolju pa je, nakon što je oko 19.30 časova uzeo analgetik i otišao da prilegne. Velikog borca više niko nije video u svesnom stanju nakon tog trenutka. Umro je iste večeri, u krevetu svoje ljubavnice, a vest o njegovoj smrti proširila se neverovatnom birzinom.

Bolnica je izdala zvanično saopštenje o uzrocima smrti: "Glumac Brus Li umro je od akutnog cerebralnog edema, čiji je uzrok zasad nepoznat". Nakon smrti Lija izvršena je autopsija i utvrđeno sledeće: "Zagušenje i edem mozga bili su uzrok smrti. Kongestija pluća i ostalih organa pokazuje da je najverovatnije edem prvo zaustavio respiratornu funkciju, dok je srce i dalje pumpalo krv u arterije, koje su se proširile zbog manjka kiseonika. Edem je konačno uzrokovao zaustavljanje srčanih centara u mozgu i zaustavio srce", zaključak je lekara.

Endem ga je verovatno ubio, ali niko nije znao šta ga je uzrokovalo. Sumnjali su da je povezan sa trovanjem od lekova, pošto su našli u želucu tragove "Equagesic" tableta i kanabisa. Tkom 70-ih godina stručnjaci su tvrdili da je kriva bila upravo tableta "Equagesic", koju je uzeo protiv glavobolje, odnosno da je smrt nastupila zbog moždanog edema uzrokovanog reakcijom na tabletu.

Postojale su brojne druge teorije o tome kako i zbog čega je umro. Neki su tvrdili da je umro prirodnom smrću, drugi da je otrovan i da je kineska Trijada odgovorna za njegovu smrt. Ipak ima i onih koji veruju da je na njegovu porodicu bačena kletva, odnosno da postoji "prokletstvo porodice Li". Foto: Profimedia, Shutterstock

Lekari su gotovo 50 godina nakon njegove smrti došli do neočekivanog zaključka i utvrdili da je Brus verovatno umro od hiponatrijemije.

- Drugim rečima, kažemo da je bubreg nije mogao da izluči višak vode, i zato je Brus Li umro - napisao je tim stručnjaka u časopisu "Clinical Kidney Journal".

Mnogi su za njegovu smrt krivili ljubavnicu Beti, kojoj se život pretvorio u pakao.

- Činilo mi se kao da ljudi žele da umrem. I ako se to nastavi, ja više ne želim da živim. Brus je mrtav, zašto to jednostavno ne ostane ne tome? - rekla je u jednoj izjavi za Čajna star.

Premijera filma "Vrana“ i poruka posle nesreće na snimanju „Rđa“

Film "Vrana“ premijerno je prikazan godinu dana posle smrti Vrendona Lija, a scene koje glumac nije uspeo da snimi, dovršene su uz pomoć dublova i specijalnih efekata.

Godinama kasnije, tragedija Brendona Lija ponovo je postala tema u javnosti nakon nesreće na snimanju filma "Rđa“, kada je glumac Alek Boldvin slučajno upucao direktorku fotografije Halinu Hačins i ranio reditelja DŽoela Souzu.

Porodica Brendona Lija tada se oglasila putem Tvitera, poručivši:

"Niko ne treba da bude ubijen na filmskom setu.“

