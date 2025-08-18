Pristup Vladete Jerotića zasnovan je na tehnici svesnog disanja koja pomaže umu da uđe u stanje duboke opuštenosti, dok se telo prirodno priprema za odmor.

Tehnika disanja – korak po korak:

- Lezite udobno na leđa. Jednu ruku stavite na stomak, a drugu na gornji deo grudnog koša.

- Zadržite dah na 10 sekundi, bez prethodnog udaha ili izdaha.

- Zatim dišite ritmom: 3 sekunde udah, 3 sekunde izdah, održavajući isti tempo.

- Nakon jedne minute, ponovo zadržite dah na oko 10 sekundi.

- Celi ciklus ponovite pet puta.

Foto: V. Danilov

 

Zašto ova tehnika deluje?

Disanje stomakom omogućava dublji unos kiseonika i smiruje rad srca.

Pravilni ritam disanja signalizira telu da je vreme za opuštanje.

Zadržavanje daha pomaže umu da se fokusira na sadašnji trenutak i prestane da "lutari".

Ritam 3+3 sekunde sa kratkim zadržavanjem podstiče metabolizam i nervni sistem na duboku relaksaciju – idealno za brže i kvalitetnije uspavljivanje.

Ova jednostavna rutina ne zahteva nikakvu posebnu opremu niti puno vremena, a može postati vaš mali, lični ritual pred spavanje.

Kako je Jerotić voleo da kaže:
„Miran um je najbolji jastuk.“

