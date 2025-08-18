Predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenski, danas je uručio američkom predsedniku Donaldu Trampu pismo prve dame Ukrajine, Olene Zelenski.

Zelenski je trenutno u Vašingtonu, gde se sastao sa Trampom u Beloj Kući, a sa njim su i ključni lideri evropskih zemalja.

On je Trampu rekao da je pismo namenjeno prvoj dami Amerike, Melaniji Tramp.

- Moja supruga, prva dama Ukrajine, dala je pismo. Nije za vas, već za vašu suprugu - rekao je, prenosi CNN.

Prošle nedelje, Tramp je uručio pismo Melanije Tramp ruskom predsedniku Vladimiru Putinu na samitu u Aljasci.

- U današnjem svetu, neka deca su primorana da nose tihi smeh, netaknut tamom oko njih - piše u pismu, koje je potpisala prva dama i koje ne pominje Ukrajinu po imenu, prema AFP-u.

- Gospodine Putin, vi možete sami da povratite njihov melodiozni smeh - dodaje se u pismu.

- Štiteći nevinost ove dece, nećete služiti samo Rusiji — služite čovečanstvu.

- Takva smela ideja prevazilazi sve ljudske podele, a vi, gospodine Putine, sposobni ste da danas tu viziju sprovedete jednim potezom olovke - piše u pismu.

