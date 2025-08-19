Čovek o kojem se pričaju mnoge legende, junak balkanskih i oslobodilačkih ratova, četnički vojvoda, član Crne ruke i zaverenik protiv krune ili prosto rečeno - Voja Tankosić. Šta je istina, a šta se nije desilo - granica je tu neprepoznatljiva.

Uostalom, sve i da se "šamaranje Čerčila" nije odigralo, nego je plod nečije mašte, to ne znači da u toj priči nema istine - jer ona pokazuje kako su ljudi doživljavali Tankosića i kakve su priče o njemu kružile.

Ovako je sve počelo, za vreme Burskog rata u Južnoj Africi (1899-1902) beogradska štampa redovno je donosila izveštaje sa terena, a Srbi su, još uvek pamteći turske zločine, “navijali” za Bure!

Jedan od britanskih dopisnika iz Burskog rata bio je tadašnji mladi novinar Vinston Čerčil, kasnije premijer Velike Britanije, a u jednom svom članku, zbog tih simpatija Srba prema Burima osuo je “drvlje i kamenje po njima”. Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo

Prema istorijskim podacima baš taj članak je na sav glas, veoma besan u jednoj tada poznatoj beogradskoj kafani pročitao mladi potporučnik Vojislav Tankosić, i tom prilikom se zakleo da će se osvetiti dotičnom novinaru:

- Stoka jedna! Ako se tog Vinstona ikada dočepam, sve ću klevete da mu naplatim!

Kako se navodi prema istorijskim predanjima Vinston Čerčil se godinu dana posle završetka Burskog rata Orjent ekspresom, od Carigrada preko Beograda, vraćao u Englesku. Voz je, navodno, u beogradskoj železničkoj stanici boravio nekoliko sati, pa je Čerčil odlučio da se prošeta gradom i malo osveži.

Vest da je novinar koji je “pljuvao po Srbima” u Beogradu i da se nalazi u jednoj od kafana sadašnje Knez Mihailove ulice došla je do Voje Tankosića, koji se odmah uputio ka kafani “Grčka Kraljica”. Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo

Vojvoda Tankosić pronašao je Vinstona Čerčila u pomenutoj kafani gde ga je psovao i šamarao, kao i da mu je zapretio da će mu “ukoliko još jednom bilo šta tako napiše o Srbima odgovarati glavom”.

Tadašnjeg novinara, kasnijeg premijera Velike Britanije od ljutog srpskog vojvode spasila je policija i otpratila ga do železničke stanice i smestila u voz!

