Neobjašnjivo skupe vožnje taksijem u Zagrebu već neko vreme izazivaju gnev onih koji se usude da ih iskoriste.

Naime, taksista Ivan Madžar rekao je Kerol da će je vožnja koštati 150, a zapravo joj je naplatio vrtoglavih 1.506 evra, za vožnju od Glavnog kolodvora (Glavne železničke stanice) do Frankopanske ulice - udaljenost od samo 1,05 km vazdušnom linijom.

Prve tri nedelje putovanja provela je u Italiji i Sloveniji, a u Hrvatsku je stigla 20. maja.

- Putovala sam sa malom turističkom grupom i posetili smo nekoliko mesta, uključujući Opatiju, Rastoke i Smiljan, a boravili smo u Rovinju, na Plitvičkim jezerima i Zadru, završivši turneju u Splitu. U Splitu sam ostala dve noći, a zatim sam 26. maja uhvatila jutarnji voz za Zagreb - objašnjava Kerol rutu putovanja, koja je, nakon dve noći u Zagrebu, trebalo da se nastavi u Srbiji, Bugarskoj i Grčkoj:

- To je bila polovina mog putovanja - kaže ona za Jutarnji.

Voz je stigao na glavnu stanicu u Zagrebu oko 16:30.

- Bilo mi je vruće, bila sam umorna i gladna. Klima uređaj u vozu nije radio, a toalet u mom vagonu je bio zaključan, pa sam očajnički tražila toalet na stanici i odbila ljubaznu ponudu saputnice (mlade studentkinje ekonomije) da me odveze do tramvaja - prepričava Novozelanđanka kako je, umesto tramvajem, odlučila da uzme taksi do obližnje Frankopanske. Foto: Profimedia

- Primetivši kolonu automobila sa desne strane, krenula sam ka njima i videla visokog čoveka kako se naslanja na automobil (tamne boje, možda tamnosmeđeg). Pozdravio me je sa „Zdravo“ i bilo mi je čudno što je prepoznao da govorim engleski. Prišla sam mu i pitala da li je to taksi, jer nisam videla nikakve oznake na vozilu. Rekao je da jeste.

Nakon što je naglasio da prihvata samo gotovinu, sa čime se Kerol, koja je u tom trenutku imala 65 evra, složila, uzeo je njen prtljag i utovario ga u auto. A onda je, kako Kerol kaže, nastao pravi haos.

- Posle kratkog vremena, primetila sam da taksimetar pokazuje 42 i malo sam se zabrinula, ali nisam znala u kojim je jedinicama. Malo kasnije, na semaforu, taksimetar je pokazivao 85 evra.

Nakon što je Novozelanđanka pitala taksistu da li je iznos na taksimetru u evrima, on joj je pružio cenovnik.

- Slova su bila premala za moje slabovide oči. Brzo sam izbrojala novac u novčaniku - imala sam 65 evra - i rekla mu - ne mogu ovo sebi da priuštim, molim vas, pustite me napolje! Foto: Profimedia

Taksista ju je pitao da li ima karticu i rekao da će pozvati svog „šefa“, koji će ih sačekati na odredištu sa automatom za kartice.

- Kada smo stigli u Frankopansku ulicu, taksimetar je pokazivao 185, a ja sam plakala. Onda je rekao da će mi dati popust i naplatiti „samo“ 150 evra. Nisam videla da je drugi auto stigao, ali sam ih čula kako razgovaraju, a onda mi je vozač stavio automat za kartice ispred lica i rekao: „150, u redu?“ Na ekranu je pisalo 150 i ja sam rekla - u redu.

Taksista joj je potom rekao da mora da unese svoj PIN u uređaj, uzeo joj je karticu iz ruke i sam je ubacio u POS terminal.

- Držao ju je iznad visine mojih očiju. Unela sam PIN, zatim mi je vratio karticu i proturio uređaj kroz prozor, a drugi automobil se odvezao - kaže Kerol, koja je tek nakon što je njen vozač otišao shvatila da joj nije dao račun. Nekoliko sati vožnje, Kerol je počela da sumnja.

- Proverila sam stanje na kartici i videla da mi je „Ivan Madžar taksi“ naplatio 1.506 evra! Bio sam potpuno slomljena. To je bila polovina mog budžeta za celo putovanje. Odmah sam prijavila grešku. Otišla sam da tražim policijsku stanicu, ali sam se pitala šta bih mogao da im pokažem kao dokaz i izgubila sam se, pa sam se vratila u smeštaj. Foto: Profimedia

Ne znajući da li su joj podaci sa kartice ukradeni i da li će izgubiti ostatak novca, odlučila je da odmah rezerviše avionsku kartu za povratak kući na Novi Zeland umesto da nastavi putovanje. Let za Singapur koštao ju je manje od trećine cene koju je platila za vožnju taksijem od Glavne stanice do Frankopanske ulice u Zagrebu.

- Te noći sam otkazala sve - putovanje, smeštaj i obilazak Grčke, i rezervisala povratni let. Napustila sam Zagreb 28. maja - ističe Novozelanđanka, koja kaže da joj je taj čin uništio prvo pravo putovanje nakon 10 godina brige o teško bolesnom mužu, koga je izgubila prošle godine.

- Mislim da je taksista, nakon što mi je pokazao ekran sa iznosom od 150, pritisnuo broj 6 i tako promenio iznos na 1.506. Čak je i 150 evra bila neverovatna cena za tako kratku vožnju.

Hrvatski mediji su kontaktirali i vlasnika taksija, Ivana Madžara, koji je ispričao drugačiju verziju događaja.

- Nisam ga ja vozio, vozio ga je drugi taksista koji nema automat za kartice. Pozvao me je i pitao da li mogu da mu pozajmim svoju. Padala je kiša, nisam video šta čovek kuca u automat - rekao je, tvrdeći da nije znao da je iznos toliko visok. Foto: N. Skenderija

Kada su ga novinari upitali kako je to moguće, kada je morao da prebaci 1.506 evra sa svog računa taksisti, on je odgovorio da ne treba da budu uporni i da će, u slučaju da se radi o krivičnom delu, policija obaviti svoj posao. Dodao je da ga niko iz policije još nije kontaktirao, iako je Kerol prijavila ceo slučaj.

Prvo, po povratku na Novi Zeland, kontaktirala je hrvatsku ambasadu i zatražila savet.

- Bili su veoma ljubazni i rekli su da će prijaviti Ivana Madžara Poreskoj upravi zbog utaje poreza, jer nije izdao račun, i savetovali su mi da kontaktiram zagrebačku policiju. Na kraju sam dala izjavu policiji ovde na Novom Zelandu, a ona je preko Interpola poslata u Zagreb. Od tada nisam dobila nikakav odgovor - objašnjava ova turistkinja, koja smatra da bi vlasti trebalo strože da prate taksi operatere, dodajući da ovu priču deli kao upozorenje drugim posetiocima Zagreba.

- Za strance koji dolaze u Zagreb, taksisti su često prvi kontakt sa gradom - i to bi trebalo da budu pozitivna iskustva.

