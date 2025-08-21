Australija je dom najotrovnijim zmijama na svetu, kao i nekim od najopasnijih pauka, među kojima se ističe sidnejski pauk pustinjak "Atrax robustus" zbog svog smrtonosnog otrova.

Tu su i agresivni slanovodni krokodili, sićušne plavoprstenaste hobotnice i brojne ajkule koje vrebaju u okeanu. Ipak, nijedna od ovih životinja ne nosi titulu najsmrtonosnije, javlja Science Alert.

Iznenađujući rezultati

Prema izveštaju Nacionalnog sistema o smrtnim slučajevima, životinja koja je uzrokovala najviše smrtnih slučajeva u Australiji između 2001. i 2021. godine zapravo je konj .

U tom razdoblju zabeleženo je ukupno 713 smrti povezanih sa životinjama, što je u proseku 34 godišnje. Konji su bili uključeni u čak 222 smrtna slučaja, odnosno 31,1 odsto, a većina se dogodila usled pada tokom jahanja. Foto: Shutterstock

Na drugom mestu, takođe iznenađujuće, nisu autohtone vrste. Goveda su odgovorna za 92 smrti (12,9 posto), od čega se gotovo polovina dogodila u saobraćajnim nezgodama.

Slede psi s 82 smrti (11,5 posto), gde su većina uzrok bili ugrizi, ali značajan deo su činili i padovi. Foto: Shutterstock

Gde su autohtone vrste?

Tek na četvrtom mestu nalazi se prva autohtona australijska životinja - kengur.

Kengrui su bili uključeni u 53 ljudske smrti, a svaka od njih bila je posledica saobraćajne nezgode.

Nakon njih slede zmije s 50 smrtnih slučajeva, pčele s 45 (sve zbog anafilaktičkog šoka), ajkule s 39 te krokodili s 25 zabeleženih smrti u navedenom dvadesetogodišnjem razdoblju. Foto: Shutterstock

Zanimljivo je da u tom periodu nije zabeležena nijedna smrt uzrokovana ugrizom pauka. Poslednji smrtni slučaj od ugriza sidnejskog pauka pustinjaka dogodio se davne 1981. godine, pre uvođenja protivotrova. Foto: Profimedia

Poređenjee sa Sjedinjenim Državama

Poređenja radi, u SAD-u se godišnje zabeleži prosečno 267 smrti povezanih sa životinjama. S obzirom na razliku u broju stanovnika - 340 miliona u SAD-u naspram 27,4 miliona u Australiji - brojke su relativno uporedive.

Međutim, u SAD-u najveći udeo smrtnih slučajeva (31 posto) uzrokuju stršljeni, ose i pčele. Foto: Prfimedia

"Ostali sisari", grupa koja uključuje konje i stoku, čine 28,6 posto, dok su psi na trećem mestu s 26,2 posto.

Zaključak je jasan: životinje s kojima provodimo najviše vremena, ili na koje smo najčešće alergični, predstavljaju najveću opasnost za ljudske živote.

