Australija je dom najotrovnijim zmijama na svetu, kao i nekim od najopasnijih pauka, među kojima se ističe sidnejski pauk pustinjak "Atrax robustus" zbog svog smrtonosnog otrova.
Tu su i agresivni slanovodni krokodili, sićušne plavoprstenaste hobotnice i brojne ajkule koje vrebaju u okeanu. Ipak, nijedna od ovih životinja ne nosi titulu najsmrtonosnije, javlja Science Alert.
Iznenađujući rezultati
Prema izveštaju Nacionalnog sistema o smrtnim slučajevima, životinja koja je uzrokovala najviše smrtnih slučajeva u Australiji između 2001. i 2021. godine zapravo je konj.
U tom razdoblju zabeleženo je ukupno 713 smrti povezanih sa životinjama, što je u proseku 34 godišnje. Konji su bili uključeni u čak 222 smrtna slučaja, odnosno 31,1 odsto, a većina se dogodila usled pada tokom jahanja.
Na drugom mestu, takođe iznenađujuće, nisu autohtone vrste. Goveda su odgovorna za 92 smrti (12,9 posto), od čega se gotovo polovina dogodila u saobraćajnim nezgodama.
Slede psi s 82 smrti (11,5 posto), gde su većina uzrok bili ugrizi, ali značajan deo su činili i padovi.
Gde su autohtone vrste?
Tek na četvrtom mestu nalazi se prva autohtona australijska životinja - kengur.
Kengrui su bili uključeni u 53 ljudske smrti, a svaka od njih bila je posledica saobraćajne nezgode.
Nakon njih slede zmije s 50 smrtnih slučajeva, pčele s 45 (sve zbog anafilaktičkog šoka), ajkule s 39 te krokodili s 25 zabeleženih smrti u navedenom dvadesetogodišnjem razdoblju.
Zanimljivo je da u tom periodu nije zabeležena nijedna smrt uzrokovana ugrizom pauka. Poslednji smrtni slučaj od ugriza sidnejskog pauka pustinjaka dogodio se davne 1981. godine, pre uvođenja protivotrova.
Poređenjee sa Sjedinjenim Državama
Poređenja radi, u SAD-u se godišnje zabeleži prosečno 267 smrti povezanih sa životinjama. S obzirom na razliku u broju stanovnika - 340 miliona u SAD-u naspram 27,4 miliona u Australiji - brojke su relativno uporedive.
Međutim, u SAD-u najveći udeo smrtnih slučajeva (31 posto) uzrokuju stršljeni, ose i pčele.
"Ostali sisari", grupa koja uključuje konje i stoku, čine 28,6 posto, dok su psi na trećem mestu s 26,2 posto.
Zaključak je jasan: životinje s kojima provodimo najviše vremena, ili na koje smo najčešće alergični, predstavljaju najveću opasnost za ljudske živote.