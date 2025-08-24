Miroslav Ilić spada u red ikona narodne muzike čije pesme su obeležile generacije slušalaca širom bivše Jugoslavije. Svojom izuzetnom interpretacijom i specifičnim izrazom, Miroslav je stekao veliku popularnost ostavljajući neizbrisiv trag u srpskoj muzičkoj kulturi. NJegove pesme poput ‘Božanstvena ženo’, ‘Oj, Moravo, tiha reko’ ostaju neprolazni klasici i oslikavaju bogatstvo njegovog umetničkog talenta.

Na vrhuncu slave osamdesetih godina bio je prvi pevač o kojem se trebalo snimiti film.

- Osamdesetih godina, tamo negde 1982. godine radio sam s čuvenim menadžerom Rakom Đokićem. U Novom Sadu je postojala producentska kuća Panonija, čini mi se. Tada su mi ponudili da snime film po mojoj pesmi ‘Zavoleh devojku iz grada’. Trebao sam se tamo pojaviti. Ja sam to odbio. Ne bih voleo da se snimi film o meni - izjavio je Miroslav Ilić u emisiji "Život kao takav".

Ponosan na svoje poreklo, pevač je govorio i o svom porodičnom stablu, ističući koliko je važno čuvati tradiciju i sećanje na pretke i ono što su ostavili u nasledstvo.

- Odavno sam tragao za tim ko sam i šta sam. Davnih godina sam čak angažovao jednog gospodina iz LJiga da mi napravi porodično stablo, kako bih video odakle sam. Crkve su uglavnom izvori tih podataka i ne može se ići puno unazad. Možda nekih 200 do 300 godina. Po tim podacima moji su bili u istočnoj Hercegovini. Tu je začeto stablo. Jedno vreme su proveli u Crnoj Gori, u brdima levo od Danilovgrada, u selu Vinići - otkrio je Miroslav svojevremeno.

Podsetimo, pevač je rođen 10. decembra 1950. godine u selu Mrčajevci, nedaleko od Čačka, a muzikom je počeo da se bavi još u osnovnoj školi.

