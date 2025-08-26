Lepa Brena i Đole Đogani, svako na svoj način, godinama uspešno opstaju na estradnom nebu. Poslovni putevi ukrštali su im se, ali danas njih dvoje ne razgovaraju.

Đole je sarađivao sa mnogim zvezdama, pa i sa Draganom Mirković. Nakon što je snimio i objavio dokumentarni film "Život i scena", Dragani je ustupio deo materijala koji je godinama skupljao i snimao iza scene, što niko nije imao prilike da vidi. Foto: ATA images/A. Ahel

- Dragani sam dao neke snimke koje sam ljubomorno čuvao. Čak i snimak kada je prvi put došla kod mene u salu na vežbanje. Dao sam joj nešto jako vredno, to nema cenu, ali dao sam joj od srca, jer ona to zaslužuje. Ona je mene zadužila, ja sam moj film radio sa ljubavlju i on nije samo o meni, nego o tom vremenu i drago mi je što tu emociju sada i neke druge generacije mogu da osete - rekao je Đogani i otkrio za Svet da mu neke kolege nisu dale dozvolu, dok se neki nisu ni javili. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Glupo je da ih navodim, ima ih dosta. Ne samo što nisu dali dozvolu, nego se nisu ni javili. Kada sam pravio film zvao sam Draganu da mi da intervju i ona je to uradila, zato sam ja njoj uzvratio i dao joj materijal koji sam svojevremeno snimao. Recimo, Lepa Brena se nije ni javila. Kontaktirao sam je preko njenih menadžera, a ona se nije ni odazvala, nije čak ni odgovorila. Brena je uvek imala distancu prema meni. Ja sam jednom pričao o "Grandu" i mislim da se ona naljutila, jer sam ja rekao da se nije pojavila nijedna velika zvezda, a to je ono vreme kada su u "Grandu" najveće zvezde bili Dado Polumenta, Boban Rajović, Olja Karleuša - rekao je Đole za Svet.

