Naime, kako prenosi hrvatski list "Nacional", Tompsonu je legalizovana kuća koja je opasna po okolinu.

Prema njihovim navodima, oni su imali uvid u spise veštaka koji su napisali da je on postupao sebično, te ugrozio interese komšija.

- Tompson se pojavio kao investitor bespravno građenog projekta, te se kasnije odlučio okoristiti plodovima građevinskog kriminala. On je prisvojio bespravne prostorije kao i terasu. Komšije se godinama žale da im prokišnjava voda i kvare se instalacije, a prema zapisima Tompson nije uknjižen kao vlasnik ravnog krova već kao suvlasnik i ako u praksi on koristi ceo krov, piše između ostalog.

Foto: RTL printskrin

Kako je navedeno, on je na krovu napravio bazen koji ima 50 tona vode, a u slučaju zemljotresa to izaziva opasnost po komšije iz susedne zgrade. Kako dalje objašnjavanju, travnjak sprečava odvod vode, a i dva zidna kamina u njegovoj kući su opasnost od požara. Uprkos tome, njegova kuća je legalizovana.

U komentarima su ljudi izražavali svoj bes i zabrinutost zbog situacije, te su pisali da će podaviti komšije.

Pevao pesmu o ustaškim zločincima

Podsetimo, Tompson je održao koncert u Avgustu gde se orila pesma o ustaškim zločinima. On je 2019. godine tvrdio za nemački list Frankfurt Allgemeine Zeitung da tu pesmu nikada nije pevao. Potom je rekao da ju je pripit pevao, a onda je i to porekao.

- Niti sam rekao da sam bio pripit niti da su je naše dede pevali i ne znam otkud vam to. Ja nisam autor te pjesme niti sam ikada snimio tu pesmu, niti je ikada bila službeni deo moga repertoara. Ta pesma je podvala i po svome sadržaju potpuno suprotna ideologiji kojoj pripadam. Povezivanje s tom pesmom za mene je uvredljivo i odlučno odbijam takve podvale koje imaju za cilj samo da mi naštete - rekao je on tada.

