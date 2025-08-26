Naime, kako prenosi hrvatski list "Nacional", Tompsonu je legalizovana kuća koja je opasna po okolinu.

Prema njihovim navodima, oni su imali uvid u spise veštaka koji su napisali da je on postupao sebično, te ugrozio interese komšija.

 

https://x.com/vaskekopirinac/status/1960346171982909765?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1960346171982909765%7Ctwgr%5E9d8e9229d5871606b577643e47477be3f05598ad%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpulsembed.eu%2Fp2em%2Fd-HBt-p9A%2F

 

- Tompson se pojavio kao investitor bespravno građenog projekta, te se kasnije odlučio okoristiti plodovima građevinskog kriminala. On je prisvojio bespravne prostorije kao i terasu. Komšije se godinama žale da im prokišnjava voda i kvare se instalacije, a prema zapisima Tompson nije uknjižen kao vlasnik ravnog krova već kao suvlasnik i ako u praksi on koristi ceo krov, piše između ostalog.

Foto: RTL printskrin

 

 

Kako je navedeno, on je na krovu napravio bazen koji ima 50 tona vode, a u slučaju zemljotresa to izaziva opasnost po komšije iz susedne zgrade. Kako dalje objašnjavanju, travnjak sprečava odvod vode, a i dva zidna kamina u njegovoj kući su opasnost od požara. Uprkos tome, njegova kuća je legalizovana.

U komentarima su ljudi izražavali svoj bes i zabrinutost zbog situacije, te su pisali da će podaviti komšije.

Pevao pesmu o ustaškim zločincima

Podsetimo, Tompson je održao koncert u Avgustu gde se orila pesma o ustaškim zločinima. On je 2019. godine tvrdio za nemački list Frankfurt Allgemeine Zeitung da tu pesmu nikada nije pevao. Potom je rekao da ju je pripit pevao, a onda je i to porekao.

- Niti sam rekao da sam bio pripit niti da su je naše dede pevali i ne znam otkud vam to. Ja nisam autor te pjesme niti sam ikada snimio tu pesmu, niti je ikada bila službeni deo moga repertoara. Ta pesma je podvala i po svome sadržaju potpuno suprotna ideologiji kojoj pripadam. Povezivanje s tom pesmom za mene je uvredljivo i odlučno odbijam takve podvale koje imaju za cilj samo da mi naštete - rekao je on tada.

Blic

