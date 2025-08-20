Bi-Bi-Si je u uvodu svog članka masovni koncert Marka Perkovića Tompsona opisao kao „neofašistički hrvatski Vudstok“ ili pak kao „domoljubnu, antiestablišmentsku feštu“, naglašavajući koliko je duboko hrvatsko društvo podeljeno oko lika i dela najpoznatijeg ultranacionalističkog pevača.

U prvoj verziji teksta britanski medij je naveo da se koncert održao u „Krajini, snažnom uporištu hrvatskih Srba tokom rata“, i povezao ga s obeležavanjem 30. godišnjice zločinačke operacije "Oluja" – događaja kojim je završen rat za nezavisnost, ali i koji je izazvao egzodus stotina hiljada Srba, prenosi Direktno.hr.

Nakon hrvatskih reakcija, Bi-Bi-Si je taj odlomak izmenio, pa sada stoji: „Tompson je početkom avgusta održao još jedan veliki koncert u Sinju, nedaleko od svog rodnog mesta Čavoglave.“ Foto: Profimedia

Kako piše novinar Bi-Bi-Sija Gaj Deloni, koncert je usmerio pažnju na duboko podeljena tumačenja hrvatske borbe za nezavisnost tokom devedesetih, ali i na nasleđe Nezavisne Države Hrvatske (NDH), nacističke marionetske tvorevine iz Drugog svetskog rata.

Upravo se u tim kontrastnim interpretacijama ogleda trajna napetost u hrvatskom društvu između onih koji Tompsonove nastupe vide kao slavljenje domoljublja i otpora i onih koji ih doživljavaju kao opasno relativizovanje mračne prošlosti.

Bi-Bi-Sijev tekst možete pročitati OVDE.

Podsetimo, na koncertu u Sinju okupilo se oko 150 hiljada ljudi, dok je onaj u Zagrebu navodno privukao približno pola miliona posetilaca. Pre, tokom i nakon koncerta primećen je veći broj ustaških simbola, kao i zloglasni poklič "Za dom spremni".

