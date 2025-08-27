Sedamdesetogodišnjem glumcu, zvezdi filmova "Šesto čulo" i "Umri muški", pre više od tri godine dijagnostikovana je frontotemporalna demencija.

- Brus je i dalje veoma pokretan. Sveukupno, u zaista je u dobrom zdravstvenom stanju - rekla Vilis u ABC NJuz u emisiji Dobro jutro Amerika.

- Samo ga mozak izdaje - dodala je. Foto: Profimedia

- Imamo način kako komuniciramo, s njim koji je jednostavno… drugačiji - ispričala je supruga Brusa Vilisa.

Porodica Vilis je 2023. godine otkrila da je filmskog zvezdi dijagnostikovana frontotemporalna demencija, koja je, prema sajtu Nacionalne zdravstvene službe (NHS) neobičan tip demencije koja izaziva probleme u ponašanju i govoru.

- Ovo je manje poznato, ali veoma ozbiljno stanje, za koje britanski centar za istraživanje Alchajmera procenjuje da pogađa više od 30.000 ljudi širom zemlje - piše na sajtu NHS-a.

Manekenka i preduzetnica Heming Vilis rekla je da je najpre mislila da mora sama da pomaže suprugu, što je dovelo do besanih noći i povlačenja iz društvenog života.

Dodala je da se nada da će njena nova knjiga Neočekivano putovanje: Pronalaženje snage, nade i sebe na putu nege, poslužiti kao mapa puta i vodič za druge negovatelje čiji životi mogu biti slično pogođeni demencijom.

