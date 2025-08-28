Brak Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera delovao je idilično, a onda smo svi ostali u nemom šoku kada su saopštili da se razvode. Od tada svi svetski mediji pokušavaju da odgonetnu šta je razlog i pronalaze ga u aferi nemačkog fudbalera sa atraktivnom Bugarkom. Kako prenose nemački mediji, naša teniserka bila je spremna da pređe preko prevare za dobrobit porodice - ali njena dobra volja, čini se, nije dovoljna.

Časopis "BUNTE" preno je da je Ana Ivanović želela da pređe preko afere svog, sada već bivšeg, supruga - ali Bastijan očigledno nije želeo da se vrati u porodično okrilje. Umesto pokajanja, pokazao je, prema pisanju nemačkog lista, nezrelost i bezosećajnost, izgovorivši da "želi da živi slobodno". Proslavljena teniserka je tada presekla - za svagda. Foto: Profimedia

Više od deset godina činilo se da život fudbalske zvezde Bastiana Švajnštajgera (41) i teniske šampionke Ane Ivanović (37) izgleda kao prava bajka. On - nemački fudbalski heroj koji je 2014. doneo titulu svetskog prvaka, ona - srpska teniska kraljica koja je očarala planetu, osvojila Rolan Garos i bila najbolja igračica na svetu.

Bili su par iz snova svetskog sporta, spojeni zajedničkim ambicijama, strašću i ljubavlju. NJihova skromnost i simpatičan karakter osvajali su ne samo navijače, već i brojne poslovne partnere.

Posle njihove bajkovite svadbe u Veneciji 2016. godine, u narednim godinama njihovu sreću upotpunila su tri sina - Luka, Leon i Teo. Porodičnu idilu nikada nisu razmetljivo prikazivali, već su je ponosno i toplo živeli na svom izabranom mestu - u vili na Majorci. Na prvi pogled, delovali su kao savršen spoj u svakom smislu. FOTO: Profimedia

Kraj bajke

Od početka juna, Bastian se je javno počeo da se pojavljuje sa novom partnerkom - rodom Bugarkom, koja takođe živi na Majorci.

Povratak Ani? Gotovo isključen!

Ovaj potez izazvao je nevericu i šok, jer, prema informacijama magazina "BUNTE" iz kruga porodice Švajnštajger, Ana je nakon saznanja o aferi bila spremna da mu oprostí. On je, međutim, jasno rekao da želi svoju slobodu i da se ne namerava da se vrati porodičnom životu. Tek tada je Ana povukla konačnu crtu i javno objavila kraj braka.

"Zašto Bastian odustaje od sreće?"

Pitanje koje mnogi postavljaju - prijatelji, poznanici i javnost - jeste: zašto Bastian Švajnštajger želi da odbaci ovu veliku sreću? Jer, pre samo nekoliko godina govorio je sasvim drugačije o Ani i njihovoj ljubavi.

Na promociji jedne knjige 2022. izjavio je: "Kao mlad dečko često olako kažeš: Volim te. Ali to su velike reči. Od Ane sam naučio šta ljubav zaista znači."

Reči koje danas zvuče kao da dolaze iz potpuno drugog sveta.

(Blic Žena)

