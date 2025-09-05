Iz Pentagona je saopšteno da su dva naoružana venecuelanska borbena aviona F-16 preletela juče iznad američkog razarača "USS DŽejson Danam".

CBS njuz prenosi da je navelo više zvaničnika Ministarstva odbrane koji su tu akciju opisali kao "demonstraciju sile".

Razarač naoružan navođenim raketama "Idžis" deo je flotile američkih ratnih brodova poslatih u taj region poslednjih nedelja, a za koje Pentagon kaže da su raspoređeni da ciljem napada na plovila kriminalnih organizacija i narkoterorista.

Američka televizija nije uspela da utvrdi koje je akcije, ako ih je uopšte bilo, preduzela posada "USS DŽejson Danama" kao odgovor na prelet venecuelanskih aviona.

Nakon što je CBS njuz objavio ovu vest, Ministarstvo odbrane SAD je u saopštenju na društvenoj mreži X potvrdilo da su dva venecuelanska aviona "letela blizu broda američke mornarice u međunarodnim vodama".

- Ovaj veoma provokativan potez je osmišljen sa ciljem ometanja naše operacije protiv narkoterorizma. Kartelu koji vodi Venecuelu se snažno savetuje da ne preduzima dalje napore ometanja, odvraćanja ili mešanja operacije borbe protiv narkotika i terorizma koje sprovodi američka vojska - piše u saopštenju.

Brodovi američke Ratne mornarice poslati su u vode blizu Venecuele nakon što je predsednik Donald Tramp obećao da će se obračunati sa narkokartelima, u trenutku porasta tenzija između njega i venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura.

Trampova administracija optužila je Madura za savezništvo sa narkokartelima radi trgovine narkoticima u SAD. Foto: Profimedia

Nagrada za hapšenje Madura udvostručena na 50 miliona dolara

Američke vlasti su nedavno udvostručile nagradu koju nude za Madurovo hapšenje na 50 miliona dolara.

Vlada Venecuele je negirala optužbe, a Maduro je ranije ove nedelje nazvao ratne brodove „kriminalnom i krvavom pretnjom“ i rasporedio dronove i ratne brodove da patroliraju obalom.

U utorak je američka vojska saopštila da je udarila u čamac za koji tvrdi da je prevozio drogu iz Venecuele i tvrdila da je ubila 11 ljudi na brodu koje je optužila da pripadaju venecuelanskoj bandi Tren de Aragua. Foto: Profimedia

Te optužbe su izneli i Tramp i državni sekretar Marko Rubio.

Trampova meta još od prvog mandata

Maduro, koji je osvojio treći mandat na izborima u julu 2024. godine, obeleženim optužbama za prevaru i obračunom sa opozicijom, bio je na meti Trampa još od prvog mandata predsednika SAD od 2017. do 2021. godine. Foto: Profimedia

Trampova politika maksimalnog pritiska na Venecuelu, uključujući i embargo na naftu koji je još uvek na snazi, ipak nije uspela da svrgne Madura sa vlasti.

Vašington optužuje Madura da vodi Kartel de los Soles, kartel za trgovinu kokainom, koji je Trampova administracija označila kao terorističku organizaciju.

CVS NJuz

